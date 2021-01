In schimb, gospodariile din Grecia si Italia aloca mai putin de 1% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice.In total, in 2019 gospodariile din UE au cheltuit 117 miliarde de euro (echivalentul a 0,8% din Produsul Intern Brut al UE) pentru bauturi alcoolice. Eurostat subliniaza ca aceasta cifra nu include bauturile alcoolice platite in restaurante si hoteluri.In ultimul deceniu, 2019 comparativ cu 2009, ponderea ocupata de cheltuielile pentru bauturi alcoolice in cheltuielile totale ale gospodariilor a scazut in 13 state membre. Cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Lituania (de la 5,5% din cheltuielile totale ale gospodariilor in 2009 pana la 3,7% in 2009, adica o scadere de 1,8 puncte procentuale, urmata de Letonia (scadere de 1,5 puncte procentuale), Bulgaria (scadere de 1,3 puncte procentuale) si Estonia (scadere de 1,1 puncte procentuale).In contrast, cheltuielile pentru bauturi alcoolice ale gospodariilor au crescut in sapte state membre, cel mai mare avans fiind inregistrat in Romania, de la 2,1% din cheltuielile totale ale gospodariilor in 2009 pana la 2,6% in 2019, adica o crestere de 0,5 puncte procentuale.In alte sase state membre, Danemarca, Germania, Franta, Italia, Olanda si Slovenia, ponderea cheltuielilor pentru bauturi alcoolice in cheltuielile totale ale gospodariilor a ramas stabila.Citeste si:Romania este tara cu cea mai ieftina bautura alcoolica din UE. Cine este la capatul opus ...citeste mai departe despre " Cheltuielile pentru alcool ale romanilor au inregistrat cea mai mare crestere din UE in ultimul deceniu " pe Ziare.com