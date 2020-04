Ce inseamna, de fapt, prabusirea istorica a pretului petrolului american sub 0 dolari/baril

Altfel spus, pentru prima data in istorie, producatorii si traderii de pe bursa americana au preferat sa plateasca ca sa scape de titei, avand in vedere ca e mai scump sa opresti extractia pentru cateva ore, iar spatiile de depozitare sunt aproape de capacitate maxima.Mai exact, petrolul american WTI cu livrare in luna mai a intrat, luni, in premiera in teritoriu negativ si a inchis sedinta de tranzactionare la -37,63 dolari pe baril. Ulterior, marti, a revenit in teritoriul pozitiv, iar apoi s-a prabusit din nou, ajungand la -7,70 dolari pe baril, transmite CNBC.Fiind atat de aproape de expirare, singurele entitati care ar putea dori petrolul respectiv sunt si cele capabile sa faca livrarea acestuia, cum ar fi rafinariile sau companiile aeriene. Insa cum cererea este atat de redusa in contextul interdictiilor de miscare impuse pentru oprirea raspandirii noului coronavirus si toata lumea si-a facut stocuri, nu prea mai exista doritori. Prin urmare, cotatia a intrat in teritoriu negativ, ca o miscare disperata pentru a incuraja achizitia lui pe ultima suta de metri.Comparativ, cotatia petrolului b, relevant pentru piata europeana, a fost de 25,57 dolari pe baril (in scadere cu 9%), la incheierea sedintei de tranzactionare de luni. Pentru noi, romanii, evolutia acestuia ne intereseaza cel mai mult si ar trebui sa privim ce se intampla in SUA mai degraba ca pe un semnal al recuperarii lente a economiei mondiale, dupa cum vom explica in cele ce urmeaza.Dezechilibre pe termen scurtEste important de inteles ca fenomenul ajungerii pretului petrolului in teritoriu negativ s-a manifestat doar in cazul contractului cu scadenta de mai care urma sa expire astazi, in timp ce contractele cu scadente mai indepartate (iunie, iulie, august) si-au mentinut evolutia, explica Radu Puiu, Research Analyst in cadrul XTB Romania, intr-o analiza remisa Ziare.com."In momentul de fata, perspectiva investitorilor cu privire la valoarea actuala a petrolului este indicata de contractele futures pe iunie, care au pierdut ieri in jur de 14% si au incheiat sesiunea in jurul valorii de 21 dolari per baril. Atitudinea pesimista continua si astazi, cotatia WTI extinzandu-si secventa descendenta cu peste 30%. La momentul redac ...citeste mai departe despre " Ce inseamna, de fapt, prabusirea istorica a pretului petrolului american sub 0 dolari/baril " pe Ziare.com