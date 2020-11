Potrivit acestuia tot sistemul fiscal il incurajeaza pe om sa scoata banii din intreprindere, sa nu-i reinvesteasca si sa-i bage in imobiliare."Taxa pe dividende, care este de numai 5%, deci mai mica decat pe celelalte forme de castig de capital, te invita sa scoti bani din firma si, in loc sa ii reinvestesti in firma si in activitati productive, sa ii duci acasa. Fiind foarte slab impozitate proprietatile, e tot ca un fel de invitatie de a nu te duce cu banii in actiuni la Bursa sau in fonduri de pensii sau in asigurari sau chiar in investitii productive si, cel mai usor, din punct de vedere fiscal este sa investesti in imobiliare - pentru ca acolo vei fi taxat cel mai putin", spune Valentin Lazea.Acesta afirma ca, daca vrei sa faci tranzactii imobiliare, odata ce ai investit in ele, iarasi esti ajutat fiscal, pentru ca primele, nu 90.000 euro, acum Parlamentul in intelepciunea sa a crescut la 140.000 euro vandute, sunt taxate cu TVA de numai 5%.Lazea mai spune ca este normal ca economistii sa puna problema cresterii acestor taxe."Pai cum sa nu fii impins, in loc sa investesti in productie, in titluri de stat, in titluri cotate in pensii si in fonduri de investitii, cum sa nu fii tentat sa scoti bani din intreprindere, sa investesti in imobiliare, sa faci tranzactii cu imobiliare? Tot sistemul este croit in asa fel. Si atunci vin eu si va intreb: Nu este normal ca economisti sa punem problema cresterii acestor taxe?", a mai spus Lazea.Citeste si:Proiect de lege pentru impozitarea progresiva: 50% din salariile brute de peste 15.001 lei si 35% pentru cele sub 3.000 de lei ...citeste mai departe despre " Ce impozite ar trebui sa creasca in Romania, in viziunea economistului sef al BNR " pe Ziare.com