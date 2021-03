Ce au cautat si cumparat online romanii in pandemie

Retail-ul online a fost unul dintre castigatorii ultimelor 12 luni, iar produsele cele mai cautate au fost cele legate de casa - amenajarea ei, biroul de acasa sau gradina.Potrivit datelor Google, produsele din categoria "casa si gradina" au inregistrat cea mai mare crestere in cautarile in Romania in 2020: +39% fata de 2019.Munca de acasa a dus la o "explozie" a interesului pentru produse de birou: cautarile s-au dublat in 2020, iar in anumite perioade ale anului (noiembrie si mai) fiind chiar triple fata de acceasi parioada a anul anterior.Cautarile dupa jocuri au crescut semnificativ anul trecut (+32%), alaturi de cele pentru electronice (+28%), mancare si bauturi (27%), hobby-uri (+25%) si imbracaminte / incaltaminte (+20%).Majoritatea categoriilor de produse au cunoscut doua varfuri ale interesului in cautarile pe Google anul trecut.In mod deja traditional, apogeul in fiecare an in retailul online este atins in perioada Black Friday (noiembrie), ceea ce s-a intamplat si in 2020, cand romanii au cautat cel mai mult pe Google produse si servicii.Al doilea varf a fost la jumatatea primaverii (perioada carantinei), cand cautarile pe aproape toate tipurile de produse au crescut rapid fata de aceeasi perioada din 2019. De exemplu, cautarile dupa livrari de produse au inregistrat in martie-aprilie 2020 o crestere de peste 3 ori, iar in martie, cand s-au impus primele restrictii, cautarile pentru a gasi solutii online - de la filme la magazine, cautari ce contin cuvantul "online" - au urcat cu 65%."Toate tipurile de produse au crescut in cautarile pe Google odata cu pandemia. Internetul si achizitiile online au fost solutia pentru multi atunci cand lucrurile s-au schimbat in jurul nostru, iar odata cu trecerea timpului, s-a transformat in obisnuinta. Vedem la inceputul anului 2021 continuarea trendului inceput in martie anul trecut, cu aceleasi ritmuri de crestere 'an la an' ridicate, pe toate categoriile de produse", a declarat Oana Dumitrescu, Industry Manager Google Romania.Interesul din cautarile pe Google s-a reflectat in vanzarile online. Potrivit datelor Euromonitor*, comertul online in Romania a crescut cu 32% in 2020, comparativ cu anul anteri ...citeste mai departe despre " Ce au cautat si cumparat online romanii in pandemie " pe Ziare.com