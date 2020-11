Complexul Energetic Oltenia va primi de la Guvern 1,3 miliarde de euro. Banii vor fi alocati esalonat

"Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin care Guvernul se angajeaza ca in perioada 2021-2025 va pune la dispozitie prin bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea companiei, in valoare de 1.326.000.000 de euro", a anuntat miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Economiei, Virgil Popescu.Acesta a precizat ca CE Oltenia a intocmit planul de restructurare, acesta a fost pre-notificat Comisiei Europene, iar memorandumul reprezinta angajamentul Guvernului.Ministrul Economiei a precizat ca aprobarea acestei scheme de ajutor de stat reprezinta "un mesaj foarte clar pentru salariatii companiei Energetice Oltenia ca nu ii lasam la greu si acum pot sa fie siguri ca un guvern normal va pune in aplicare acest ajutor de stat"."Se deschide practic calea aprobarii de catre Comisie a notificarii pe care am facut-o, garantand Comisiei Europene ca prin bugetul de stat, Ministerul de Finante, Ministerul Economiei, Guvernul in ansamblul sau in perioada 2021-2025 va asigura prin buget necesarul pentru ajutorul de restructurare" a adaugat Popescu.Comisia Europeana a invitat Complexul Energetic Oltenia sa declanseze procedura de notificare, etapa finala a procesului de aprobare a Planului de restructurare si decarbonare, document transmis la Bruxelles pe 31 august 2020.Reprezentantii CE Oltenia spun ca au dialogat constant, in cele peste doua luni scurse de la transmiterea planului, cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a clarifica unele prevederi ale documentului, cum ar fi cele legate de veniturile companiei sau cele referitoare la contractele de finantare bancara."Am aratat partenerilor de dialog de la Bruxelles ca sursa noastra principala de venituri este vanzarea de energie electrica si am oferit explicatii despre strategia de vanzare. Comisia a mai vrut sa stie de ce contractele CEO sunt anuale si nu multinanuale si le-am explicat ca acest lucru nu a fost posibil din cauza legislatiei din Romania. Aceasta legislatie specifica domeniului este in curs de modificare si se va incheia la inceputul anului viitor. Sigur, acestea sunt intrebari firesti, mai ales ca este un Plan complex care se intinde pe 5 ani si care presupune un efort financiar de 3,5 miliarde de eur ...citeste mai departe despre " Complexul Energetic Oltenia va primi de la Guvern 1,3 miliarde de euro. Banii vor fi alocati esalonat " pe Ziare.com