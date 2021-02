Cat castiga lunar guvernatorul Mugur Isarescu. Salariile mari din Banca Nationala a Romaniei

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, incaseaza un salariu net de 44.559 de lei, la care se adauga indemnizatia de membru al Consiliului de Administratie (CA), de 19.291 de lei. Astfel, in total, in conturi intra in fiecare luna aproape 64.000 de lei.Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu are o leafa similara. Salariul sau este de aproape 42.000 de lei, iar indemnizatia de membru in CA este de 19.000 de lei. In total, el ridica lunar 61.000 de lei.Viceguvernatorii Leonardo Badea si Eugen Nicolaescu au salarii de 38.192 de lei si indemnizatii de CA de aproape 19.000 de lei, potrivit grilei de salarizare publicata pe site-ul institutiei.Alte beneficiiMembrii Consiliului de administratie nu beneficiaza de bonus de performanta. La incetarea contractului individual de munca, salariatii Bancii Nationale a Romaniei beneficiaza de o indemnizatie de pensionare, egala cu 12 salarii, calculata la nivelul ultimului salariu primit, cu conditia ca salariatul respectiv sa fi lucrat, fara intrerupere, minimum sase ani in cadrul bancii, anterior indeplinirii conditiilor legale de incetare a contractului individual de munca.In plus fata de salariul lunar, se acorda anual si alte venituri:Indemnizatie de vacanta - 100% din salariul net lunar;Alte drepturi banesti de maximum 1,6 salarii nete lunare;O suma din fondul de participare a salariatilor la profit - in functie de cuantumul fondului constituitIn cazul salariatilor care au lucrat in Banca Nationala a Romaniei mai putin de 6 ani, fara intrerupere, anterior indeplinirii conditiilor de incetare a contractului individual de munca, indemnizatia de pensionare se acorda, diferentiat, astfel:5 ani - 10 salarii;4 ani - 8 salarii;3 ani - 6 salarii.Salariile conducerii neexecutiveDin conducerea neexecutiva, un director din sucursala centrala a BNR castiga de la 9.493 de lei pana la 33.472 de lei. Salariul unui director adjunct porneste de la 7.786 de lei si ajunge la 25.328 de lei. Un sef de serviciu poate fi remunerat cu un salariu care variaza intre 6.384 de lei si 16.928 de lei, iar cel al unui sef de birou, intre 5.235 de lei si 7.857 de lei.La nivel teritorial, salariile sunt mai mici. Un director ia d ...citeste mai departe despre " Cat castiga lunar guvernatorul Mugur Isarescu. Salariile mari din Banca Nationala a Romaniei " pe Ziare.com