Cadere fara precedent a activitatii economice din zona euro in luna martie

Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie, a scazut la 44,5 puncte in martie, de la 49,2 puncte in februarie, potrivit estimarii finale publicate miercuri de Markit, cu sediul la Londra.Este cel mai scazut nivel de la mijlocul lui 2012, perioada de varf a crizei datoriilor suverane din zona euro. Analistii se asteptau ca indicele sa se situeze la nivelul de 44,8 puncte.Un indicator PMI de peste 50 de puncte arata o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflecta o contractare a economiei."Chiar si scaderea PMI la cel mai redus nivel din ultimii sapte ani si jumatate mascheaza severitatea declinului din industrie, deoarece include un subindice care masoara intarzierile in lantul de aprovizionare si care a majorat usor indicatorul PMI. In mod normal intarzierile in lantul de aprovizionare sunt vazute ca o majorare a cererii, dar in acest moment ele sunt un indicator al decimarii lanturilor globale de aprovizionare, in urma inchiderii fabricilor pe plan mondial", a declarat Chris Williamson, economist-sef la IHS Markit.Si cererea este profund afectata, indicele pentru comenzi noi este la cel mai redus nivel din ultimii 11 ani. El a scazut la 37,5 puncte in martie, de la 49,4 puncte in februarie, cel mai semnificativ declin lunar din istoria studiului.Reculul puternic al indicatorului PMI se explica prin "masurile exceptionale adoptate de diferite tari pentru a frana propagarea coronavirusului, care au perturbat puternic activitatea companiilor", a explicat Markit.Analistii de la Markit au estimat recent ca scaderea activitatii economice in zona euro in luna martie prefigureaza o scadere de aproximativ 2% a Produsului Intern Brut in primul trimestru, iar aceasta tendinta de contractare puternica a economiei se va accentua in lunile urmatoare cand ar urma sa fie adoptate masuri din ce in ce mai drastice destinate combaterii crizei sanitare.