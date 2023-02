BVB planuri pentru 2023 - TradeVille

BVB Planuri Pentru 2023

La Bursa de Valori din Bucuresti ar putea sa se desfasoare, in cursul acestui an, 15 runde de finantare, in februarie listandu-se deja ETF-ul Energie Patria-TradeVille, conform unui reprezentant al societatii in cadrul unei conferinte de presa. Pana la finalul lunii mai se prevede o listare de obligatiuni si una de actiuni. In cursul anului 2022, la BVB au avut loc 42 de runde de finantare, valoarea fiind de 1.9 mld. EUR, aproximativ egala cu cea din 2021. (Sursa: Economica.net)

Anul 2022 – Mai Bun Pentru Comertul Cu Ridicata

In decembrie 2022, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut cu 9.9% fata de noiembrie ca serie bruta si cu 1.9% ca serie ajustata. Fata de decembrie 2021 indicatorul a crescut cu 11.9% ca serie bruta si cu 16.6% ca serie ajustata. In 2022, cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut cu 22% ca serie bruta fata de anul precedent. (Sursa: INS)

Germania In Lupta Cu Inflatia

Rata inflatiei in Germania, masurata ca variatie anuala a indicelui preturilor de consum (IPC), a inregistrat valoarea de 8.7% in ianuarie 2023, in crestere cu 0.1% fata de luna precedenta. Conform presedintelui Oficiului Federal de Statistica, rata ramane la un nivel ridicat in ciuda incetinirii cresterii de la sfarsitul anului trecut. Se observa o tendinta de crestere a preturilor pentru mai multe categorii de bunuri dar si pentru servicii. (Sursa: SeekingAlpha)

Producatorii Japonezi Raman Pesimisti

Marii producatori din Japonia au ramas pesimisti in luna februarie. Conform sondajului Tankan, efectuat de Banca Japoniei (BOJ), care masoara starea economiei, starea de spirit a marilor producatori s-a inrautatit in ultimul trimestru al anului, din cauza presiunilor asupra costurilor si perspectiva incetinirii cererii globale. Economia Japoniei a evitat la limita recesiunea in T4 2022, inregistrand o revenire sub asteptari pe fondul prabusirii investitiilor realizate de intreprinderi. (Sursa: Reuters)

Aages Pret curent 3.84 RON ( -0.52% ) MCap 38.4M P/E 5.38

Consiliul de Administratie al producatorului de instalatii industriale, AAGES, a convocat AGA pentru data de 26.04.2023. Pe ordinea de zi, se regaeste, printre altele, propunerea distribuirii unui dividend in valoare de 3 mil. RON, aproximativ 50% din profitul net obtinut in 2022. In baza pretului de inchidere din 22.02.2023, randamentul dividendului este de 7.8%. Data de inregistrare propusa de Consil ...citeste mai departe despre "BVB planuri pentru 2023 - TradeVille" pe Ziare.com

