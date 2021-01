Semne ca "bula Bitcoin" se va sparge. Noul trezorier al SUA vorbeste despre folosirea monedei virtuale in "finantari ilicite"

Cu toate acestea, unii investitori se tem ca ar putea retrai momentele din 2018, cand Bitcoin a scazut drastic decimand averile celor care cumparasera la praguri apropiate de 20.000 de dolari.In primul sau discurs de la nominalizare, Janet Yellen a vorbit despre monedele virtuale afirmand ca acestea sunt folosite, in principal, pentru finantari ilicite. Mesajul pare unui in concordanta cu alte declaratii recente ale oficialilor europeni.In ciuda acestei corectii, investitorii institutinali care mizeaza pe Bitcoin pe termen lung inca spera la previziunile super-optimiste de care vorbeam si ieri, in care principala criptomoneda ar putea ajunge si la 200.000 sau 300.000 de dolari in decurs de un an.Pe un termen si mai scurt, managerii unor fonduri de investitii din SUA prevad un final de luna cu un Bitcoin care atinge pragul de 48.000 de dolari.In schimb, in randurile micilor investitori deja se vorbeste de spargerea bulei pe Bitcoin si retragerea acestei monede spre valori de 20-25.000 de dolari.Bitcoin are sansa sa nu mai atinga prea curand 40.000 de dolariPotrivit cercetatorilor de la Santiment, citati de CoinTelegraph, exista in piata o indoiala a traderilor legata de faptul ca Bitcoin nu va mai ajunge prea curand la 40.000 de dolari."Exista o tot mai crescuta teama in piata ca bitcoin nu va mai revizita pragul de 40.000 de dolari. Dar potrivit volumului de tranzactionare, pe termen lung, trendul este unul sanatos in continuare", spun specialistii Santiment.Cumparatorii nu s-au mai inghesuit atat de mult sa cumpere Bitcoin asa cum au facut-o la inceputul lunii ianuarie cand acesta atingea pragul maxim de 42.000 de dolari.Acum fata de datile trecute, cand Bitcoin a atins pragul de 35.000 de dolari, reactia investitorilor nu mai este atat de puternica. Acest lucru arata ca, pe termen scurt, investitorii nu se mai asteapta ca Bitcoin sa atinga pragul de 40.000 de dolari.XRP spera la o revenire spectaculoasaPe de alta parte, cea care in decembrie era a treia moneda, dupa capitalizare, XRP spera ca venirea unui noi conduceri la Securities and Exchange Commision (US SEC) sa aduca vesti mai bine pentru viitorul Ripple. Compania a fost data in ...citeste mai departe despre " Semne ca "bula Bitcoin" se va sparge. Noul trezorier al SUA vorbeste despre folosirea monedei virtuale in "finantari ilicite" " pe Ziare.com