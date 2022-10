Bucureștiul a ajuns blocat complet pentru investițiile imobiliare. Schimbările fiscale care afectează segmentul rezidențial ANALIZĂ

Impactul economic al blocarii planurilor urbanistice regionale (PUZ) in Capitala este unul semnificativ, contributia Bucurestiului la PIB-ul national scazand deja cu 2,4 puncte procentuale in 2021.

Totodata, pentru perioada 2022-2026 pierderea financiara totala in economie este estimata la 52 de miliarde de lei, potrivit unui studiu prezentat de analistul financiar Iancu Guda, in cadrul conferintei "BREC RESIDENTIAL CONFERENCE: The Future of Quality Living", organizata de Bucharest Real Estate Club, unde s-au reunit peste 150 de manageri imobiliari, investitori si antreprenori pentru a discuta despre principalele provocari si oportunitati ale sectorului imobiliar.

Principalul blocaj al pietei rezidentiale bucurestene

"Din cauza blocajului intalnit la obtinerea autorizatiilor, cofondatorul Speedwell, Jan Demeyere, a declarat ca au fost nevoiti sa disponibilizeze 10% din personalul lor.

Mai mult decat atat, investitorii companiei ar putea fi interesati pe viitor mai mult de Brasov, Iasi si Constanta decat de Bucuresti", potrivit storia.ro.

In Capitala nu a mai fost aprobat niciun PUZ din 2020, ceea ce a dus la o scadere dramatica a autorizatiilor de construire (in anul 2000 au fost eliberate aproximativ 2800 de autorizatii de construire, in timp ce in 2021 numarul acestora a scazut la abia 218), a mentionat presedintele AREI si Gran Via Real Estate, Antoanela Comsa.

Impactul negativ este resimtit nu doar de sectorul privat, ci si de cel public. Potrivit ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii), in perioada 2020-2022, se estimeaza un blocaj al investitiilor publice in valoare totala de 5,5 miliarde de euro, transformand, astfel, Bucurestiul intr-o capitala complet blocata din punct de vedere investitional, a mai completat aceasta.

Schimbarile fiscale din sectorul imobiliar

De asemenea, in cadrul conferintei, "Tax Partner la Deloitte, Raluca Baldea, a prezentat principalele schimbari fiscale care afecteaza segmentul rezidential: limita de TVA de 5% a fost redusa de la 700.000 lei la 600.000 de la 1 ianuarie 2023, fiind o achizitie unica cu aceasta facilitate.

Exista si o perioada tranzitorie - astfel, in masura in care s-a platit un avans inainte de 1 ianuarie 2023 dar livrarea are loc in cursul anului 2023, se mentin conditiile privind cota redusa de TVA aplicabila la momentul semnarii antecontractului.

