BNR se asteapta la o inflatie de 2,7% la sfarsitul anului curent si de 2,5% la finalul lui 2021

"Contributia estimata a modificarii impozitelor indirecte este de 0,2 puncte procentuale la sfarsitul anului curent si de 0,4 puncte procentuale la finele celui viitor. Rata medie anuala a inflatiei IPC isi va continua parcursul descendent din prima jumatate a anului curent, dar intr-un ritm mai atenuat, fiind anticipata sa atinga 2,5% la orizontul proiectiei, trimestrul II 2022", se mentioneaza in raport.Potrivit BNR , comparativ cu Raportul anterior, revizuirile pentru rata anuala a inflatiei IPC sunt minore. Valoarea anticipata pentru finele anului curent este mai redusa cu 0,1 puncte procentuale, in conditiile reevaluarii descendente a contributiei componentelor exogene ale cosului de consum, care contrabalanseaza proiectarea la acest orizont a unor valori usor mai ridicate in cazul inflatiei de baza. Pentru finele anului viitor, prognoza este similara celei precedente."Rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat s-a mentinut ridicata pana la finele trimestrului II, depasind in luna iunie valoarea din prognoza benchmark precedenta si atingand nivelul de 3,7%. Ulterior, este preconizata reintrarea acesteia in interiorul intervalului de variatie al tintei centrale pe parcursul ultimului trimestru al anului. Evolutia componentei este imprimata de actiunea conjugata a socurilor din partea cererii si a ofertei, manifestate in contextul crizei sanitare si al masurilor administrative instituite de autoritati. Astfel, presiuni inflationiste sunt asociate unor factori precum majorarea costurilor salariale unitare in urma contractiei productiei (crestere atenuata doar partial de masurile de sprijin guvernamental), costurile suplimentare reclamate de masurile de prevenire a infectarilor implementate de agentii economici si reducerea ofertei in conditiile inchiderii unor puncte de lucru sau ale restrangerii activitatii", se spune in Raport.BNR precizeaza ca, pe masura normalizarii situatiei epidemice si a adaptarii treptate a comportamentului agentilor la noile conditii, presiunile inflationiste asociate situatiei medicale se vor diminua gradual. In acest context, efectul dezinflationist al cererii agregate este de asteptat sa devina dominant pe termen mediu, conducand la o scadere a ratei anuale a inflatiei de baza, urmata de stabilizar