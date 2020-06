Bloomberg: Romania, prinsa in capcana cheltuielilor pe masura ce populistii forteaza masuri care risca retrogradarea tarii in ''junk''

Statul din estul Europei s-a alaturat tarilor din restul continentului in majorarea cheltuielilor publice pentru a atenua impactul economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19). Dar fortele din opozitie, care pot respinge cu majoritate de voturi guvernul minoritar in Parlament, vor de asemenea majorarea pensiilor si a alocatiile copiilor.In timp ce UE permite o abatere bugetara, nu este de asteptat ca agentiile de evaluare financiara sa fie atat de intelegatoare. Trei agentii majore de evaluare financiara acorda Romaniei un rating situat cu doar o treapta peste categoria "junk", cu perspective negative. Vineri urmeaza sa aiba loc o revizuire din partea S&P Global Ratings.Pentru premierul Ludovic Orban, care se confrunta cu alegeri in toamna, este dificil sa gaseasca un echilibru."Guvernul este in impas. Cum pot fi evitate un deficit bugetar scapat de sub control, ca rezultat al majorarii pensiilor, si riscurile asociate unei retrogradari a ratingului, fara indepartarea potentialilor votanti?", intreaba Alexandra Bechtel, economist la Commerzbank in Frankfurt.Problema distrage atentia de la planurile pentru atenuarea impactului economic al masurilor de izolare adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei. Ele includ accesarea a aproape 30 de miliarde de euro - ajutorul alocat de UE.Agentiile de evaluare financiara si-au exprimat ingrijorarile fata de promisiunea fostului guvern al PSD, care deja facuse cel mai ridicat deficit bugetar din UE, de a majora pensiile cu 40% in septembrie. Esecul implementarii acestei masuri ar putea afecta sperantele lui Orban de a castiga o majoritate parlamentara.In perspectiva, ar putea insemna sfarsitul perioadei in care Romania beneficiaza de un rating din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), comenteaza Bloomberg.In fata acestei amenintari iminente, Ministerul de Finante a accelerat planurile de imprumuturi. Deja investitorii estimeaza o retrogradare: costurile de finantare ale Romaniei sunt mai ridicate decat cele ale tarilor cu acelasi rating suveran sau cu un calificativ mai redus."Ceea ce fac social-democratii in Parlament este terorism economic", a scris saptamana aceasta min ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Romania, prinsa in capcana cheltuielilor pe masura ce populistii forteaza masuri care risca retrogradarea tarii in ''junk'' " pe Ziare.com