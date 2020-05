Bloomberg: Rambursarea datoriilor statelor europene ar putea insemna alegeri dureroase cu privire la cine va fi taxat

Nota de plata ar putea forta guvernele din regiune sa ia decizii dureroase cu privire la cine va suporta povara datoriilor in conditiile in care alegatorii sunt deja nemultumiti de mediul politic, la un deceniu dupa ce criza financiara globala din 2008 le-a inmanat precedenta nota de plata care trebuie achitata.Printre alternative se afla tolerarea unui nivel ridicat al datoriei, cum face Japonia, sau incercarea de a stimula inflatia pentru a mai reduce o parte din aceste datorii. In conditiile in care costurile cu imprumuturile suverane sunt la un nivel extrem de redus, astfel de abordari par atractive pe masura ce facturile se acumuleaza rapid."Exista cateva modalitati facile sau atractive politic de a aborda aceasta problema", spune James Athey, manager la Aberdeen Standard Investments. "Modul ideal de a plati este sa generezi o crestere economica care este mai mare decat costul finantarii. Din pacate, cred ca acest lucru va fi foarte dificil", a adaugat Athey.Pe masura ce guvernele europene extind rapid imprumuturile pentru a-si ajuta economiile, experienta austeritatii cu care s-a confruntat regiunea influenteaza dezbaterea cu privire la modul in care trebuie rezolvata problema datoriilor. Aplicarea unei austeritatii in forta, asa cum s-a intamplat cu Grecia in 2010, a determinat Fondul Monetar International ( FMI ) sa arate ca a provocat mai mult rau decat bine pentru finantele publice si cresterea economica.In Marea Britanie, tara al carei deficit a crescut in 2010 pana la un nivel comparabil cu cel din Grecia, austeritatea demarata de catre fostul premier David Cameron a coincis cu ani de crestere economica neglijabila. Aceasta austeritate a alimentat nemultumirile care au contribuit la caderea lui Cameron dupa e tara a votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana (UE)."Guvernele europene au devenit ingrijorate de cresterile mari ale datoriilor si au trecut la austeritate fiscala, ceea ce a incetinit in mod excesiv revenirea", sustine economistul sef al FMI, Olivier Blanchard.Una dintre discutiile care se poarta in Europa este daca taxele ar trebui sa creasca dupa ce revenirea se instaleaza. Social-democratii din Elvetia vor taxe mai mari pe venit, iar in mass media din Mare ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Rambursarea datoriilor statelor europene ar putea insemna alegeri dureroase cu privire la cine va fi taxat " pe Ziare.com