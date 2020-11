Black Friday 2020 Care sunt cele mai mari si mai ciudate reduceri din acest an. Un avocat te invata la ce trebuie sa fii atent

Iar anul acesta reducerile se anunta chiar mai spectaculoase si includ chiar reduceri la teste anti-covid, apartamente, mobilier ergonomic pentru biroul de acasa sau cadouri experientiale.Dupa cateva luni in care comertul online a cunoscut o evolutie accelerata, interesul pentru Black Friday este foarte mare, in crestere fata de editia precedenta. Potrivit unui studiu realizat in aceasta luna de eMag , mai mult de jumatate dintre romanii cu varsta intre 18 si 65 ani intentioneaza sa faca cumparaturi in aceasta saptamana, in crestere cu 8% fata de anul trecut.Black Friday cu produse inediteInteresant este ca anul acesta au aparut o serie de oferte, unele dintre ele cu adevarat inedite.Astfel, marketplace-ul eMAG a anuntat o lista cu "produse speciale", precum:* Teste Real Time PCR la 199 lei, cu reducere de aproape 50%* Peste 200 de masini si motociclete* Cea mai mare reducere, de 34.000 euro la un BMW 840d XDrive Gran Coupe* Inchiriere de rulote, masini, servicii taxi si car-sharing* Abonamente de telefonie* Servicii medicale* Cafea de la Starbucks* Monede si lingouri de aur* Ceasuri si bijuterii de lux* Apartamente cu reducere de pana la 50.000 euro* 100.000 produse de protectie si echipamente medicaleCarti cu reduceri pana la 87%Pe Libris.ro, "Black Friday ca la carte 2020" aduce reduceri de pana la 87% la 300.000 de titluri in limba romana si in limba engleza. Un stoc de peste un milion de volume este pregatit in cadrul celei mai extinse campanii de Black Friday desfasurate vreodata de o librarie online, dupa cum anunta proprietarii acesteia. Campania este activa pe data de 13 noiembrie, timp de 24 ore.Astfel, reducerile vor fi aplicate la volume din toate categoriile: Noutati din beletristica, bestselleruri, carti pentru copii, carti in limba engleza, eBook-uri la un click distanta, carti de dezvoltare personala, memorii celebre si jocuri numai bune pentru antrenat minti, pentru cei mici, dar si pentru cei mai mari.Pe site-ul librariei, iubitorii de lectura vor regasi titlurile incluse in campanie, grupate dupa reducerea aplicata. Comenzile vor fi expediate in max ...citeste mai departe despre " Black Friday 2020 Care sunt cele mai mari si mai ciudate reduceri din acest an. Un avocat te invata la ce trebuie sa fii atent " pe Ziare.com