Ai un Bitcoin? Poti cumpara in 2021 un Lamborghini. Iar pana in 2023, un Bugatti!

Acum, cu un Bitcoin poti cumpara doua din cele mai ieftine masini ale Tesla si chiar sa mai ramai cu ceva bani in buzunar, pentru o masina second hand.Pe de alta partea, potrivit CEO-ului platformei de tranzactionare Kraken, Jesse Powell, Bitcoin va ajunge sa valorizeze pana la finele anului cat un Lamborghini, iar pana in 2023, cu o singura unitate din moneda digitala veti putea achizitiona un Bugatti.Powell a avut o aparitie televizata la Bloomberg, iar in timpul interviului CEO-ul Kraken si-a motivate si de ce a inceput sa compare Bitcoin cu alte bunuri si nu cu moneda americana.Acesta crede ca predictiile pe termen lung legate de valoarea Bitcoin in dolari sunt eronate, si a vorbit de faptul ca banii emisi de guvern sunt supusi presiunii inflationiste."Cred ca ultima oara cand am fost intrebat acest lucru am spus ca Bitcoin se va indrepta spre o valoare infinita, iar acest lucru este destul de greu de inteles pentru ca masuram valoarea lui in termini legati de dolar", a declarat Jesse Powell.Bitcoin cat un LamborghiniSeful Kraken afirma ca in conditiile in care acum valoreaza cat un Tesla Model 3, la finele anului va ajunge sa valoreze cat un Lamborghini, iar pana in 2023 va fi un Bitcoin per Bugatti."Pentru comunitatea investitorilor in criptomonede, cred ca aceste active sunt mai usor de masurat puse fata in fata cu Bitcoin pentru ca nu stii niciodata unde se va duce dolarul. Ar putea sa fie de 10 ori mai multi dolari in trei ani decat sunt acum, de aceea cred ca este foarte greu sa masori Bitcoin in dolari", a declarat CEO-ul Kraken.Cat costa masinile Tesla in BitcoinDaca ne uitam pe site-ul Tesla, vom vedea ca cel mai ieftin model de masina este Modelul 3, care are un pret de start de 37.990 de dolari. La pretul actual al Bitcoin, adica undeva la peste 59.000 de dolari, inseamna ca aceasta masina poate fi a dumneavoastra pentru numai 0,65 de Bitcoin.De asemenea, Modelul Y, cel de 7 locuri, costa 49.990 de dolari, adica 0,95 Bitcoin, in timp ce modelul S, ajunge la un pret de 79.990 de dolari, ceea ce inseamna ca va trebui sa desfaceti mai larg portofelul electronic si sa platiti 1,25 Bitcoin, adica de peste doua ori mai mult decat cel mai ieftin model al Tesla.Mai este si modelul X, cel mai scump din gam ...citeste mai departe despre " Ai un Bitcoin? Poti cumpara in 2021 un Lamborghini. Iar pana in 2023, un Bugatti! " pe Ziare.com