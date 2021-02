La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, la un minim al zilei de 47.700 de dolari pe unitate, potrivit datelor oferite de Coin Metrics.Nu este clar ce a provocat scaderea de luni a bitcoin. Sambata, Musk a afirmat ca preturile bitcoin si ether par exagerate.Bitcoin a avansat duminica la peste 58.000 de dolari pe unitate, dar tendinta ascendenta s-a inversat intre timp.Bitcoin a ajuns la 58.000 de dolari pe unitateFluctuatiile de peste 10% ale pretului bitcoin nu sunt o raritate. In 2017, bitcoin a urcat la un moment dat la aproape 20.000 de dolari pe unitate, pentru ca in urmatorul an sa piarda 80% din valoarea sa.Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat luni ca bitcoin "este un activ extrem de speculativ", afirmand ca este ingrijorata ca investitorii isi vor pierde banii."Este un mod extrem de ineficient de a efectua tranzactii, iar cantitatea de energie consumata in procesarea tranzactiilor respective este uluitoare", a spus fosta presedinta a Rezervei Federale.Bitcoin a crescut cu peste 80% in acest an. Saptamana trecuta, criptomoneda a atins pentru prima oara o capitalizare de piata de 1.000 de miliarde de dolari.Mai puteti citi:Cine este cu adevarat Diana Sosoaca, senatoarea pusa mereu pe scandalUn preot, urmarit national pentru ca fuge de condamnare, se plange pe YouTube de pedeapsa primita. Slujitorul Bisericii cu Luna a dat un tun de aproape doua milioane de euroVIDEO Cum sa adormi intr-un minut. Metoda "4-7-8" face minuniFOTO Ce bolid de lux conducea Florinel Coman cand a fost prins la volan cu 165 de kilometri pe oraInfractorii romani, afectati de Brexit: britanicii s-au saturat de ei si ii expulzeaza. "Nu stiu cum, dar o sa ma intorc. Fac aici 2.000-3.000 de lire pe zi" ...citeste mai departe despre " Bitcoin a scazut cu peste 10%, dupa ce Elon Musk a declarat ca preturile criptomonedelor "par ridicate" " pe Ziare.com