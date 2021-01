Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse de pragul de 39.000 de dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics, avansul fata de ziua anterioara fiind de 13,1%.Bitcoin a crescut cu peste 30% in acest an, iar in ultimele 12 luni cu 400%.Valoarea totala a pietei criptomonedelor, care mai include monede precum ether si tether, a depasit joi, pentru prima oara, nivelul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor Coinmarketcap.Bitcoin este de departe cea mai valoroasa criptomoneda, cu o valoare de piata de peste 700 de miliarde de dolari.Multi investitori in bitcoin afirma ca aceasta este ca un fel de "aur digital", o investitie sigura in perioade de incertitudini.Citeste si: China ameninta SUA ca vor "plati scump" daca ambasadoarea americana la ONU va face o vizita in Taiwan ...citeste mai departe despre " Bitcoin inregistreaza un record. A depasit 40.000 de dolari pe unitate " pe Ziare.com