Administrația Biden va scoate 15 milioane de barili de petrol din rezerva strategică. Cotațiile țițeiului continuă să scadă

Administratia Biden este pe cale sa pompeze inca 15 milioane de barili de combustibil din Rezerva Strategica de Petrol pentru stabilizarea preturilor.

Este o miscare care vizeaza reducerea preturilor la gaze cu trei saptamani inainte ca alegatorii ingrijorati de cresterea costurilor sa se indrepte la urne, deoarece democratii au fost batuti de atacurile GOP asupra economia, scrie Washington Post.

Potrivit cotidianului american, presedintele Joe Biden a decis deja ca alte 15 milioane de barili de petrol vor fi eliberate din rezerva federala, iar anuntul va fi facut in zilele urmatoare. Intre timp, cotatiile internationale ale titeiului continua sa scada si au intrat ieri sub 90 de dolari pe baril pentru titeiul european (BRENT), pe fondul temerilor privind o recesiune generala, scrie Bizyday.ro.

Dupa ce OPEC a anuntat recent o reducere a productiei, administratia SUA a anuntat intentia de a-si revizui pozitia fata de Arabia Saudita, un aliat care actioneaza in ultima perioada mai mult in acord cu Rusia. De asemenea, anuntul privind scoaterea din rezerve a inca 15 milioane de barili este asteptat, avand in vedere planul general anuntat de Joe Biden, in primavara, privind disponibilizarea a 180 de milioane de barili pentru stabilizarea pretului titeiului. Pana acum SUA au scos in total aproximativ 165 de milioane de barili de petrol de la inceputul razboiului, in cea mai ampla actiune de acest fel din istorie. ...citeste mai departe despre "Administratia Biden va scoate 15 milioane de barili de petrol din rezerva strategica. Cotatiile titeiului continua sa scada" pe Ziare.com

