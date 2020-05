BERD: PIB-ul Romaniei va scadea cu 4% in 2020. Picaj de peste 7% fata de ultima estimare

Conform celor mai recente previziuni ale BERD, economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere de 4%, fata de un avans de 3,2% previzionat in noiembrie 2019. Pentru 2021, BERD se asteapta la o expansiune de 4% a PIB -ului Romaniei.Economia romaneasca a continuat ritmul robust de crestere in 2019, de 4,1%, datorita consumului privat, sprijinit de politica fiscala pro-ciclica, inclusiv majorarea pensiilor si a salariilor in sistemului public. Ca rezultat, deficitul bugetar a crescut, ajungand la 4,6% din PIB in 2019, dar datoria guvernamentala a ramas la un nivel moderat, de 35% din PIB la finele anului trecut, se arata in raport.Pentru 2020, BERD estimeaza un declin al PIB-ului de 4%, presupunand o incetinire semnificativa a epidemiei de coronavirus din trimestrul doi, cu toate restrictiile ridicate.In Romania, cheltuielile cu mancarea reprezinta 25%, cea mai mare pondere din UEStarea de urgenta introdusa la mijlocul lunii martie reduce consumul privat, dar impactul ar putea fi compensat intr-o oarecare masura de cresterea cheltuielilor cu alimentele, care reprezinta 25% din totalul cheltuielilor, cel mai ridicat procentaj din UE, se arata in raport.Investitiile sunt in scadere din cauza incertitudinilor si a turbulentelor de pe piete, presiunile asupra lichiditatilor si intreruperea lanturilor de aprovizionare putand sa afecteze proiectele aflate in derulare, apreciaza BERD.Cum ne-a afectat economic criza din ItaliaDesi Romania este mai putin dependenta de comertul international comparativ cu alte membre UE din regiune, exporturile de bunuri (care reprezinta aproximativ 33% din PIB) au fost afectate, in special din cauza expunerii semnificative la economia italiana, care a suferit de pe urma pandemiei, in conditiile in care exporturile de bunuri catre Italia reprezinta aproximativ 10% din total.Mai mult, Italia este si o sursa importanta de remitente pentru Romania, reprezentand aproximativ o treime din intrarile de bani in Romania, se arata in raport.Autoritatile au adoptat un pachet de stimulare fiscala, de aproximativ 3% din PIB, menit sa injecteze lichiditate suplimentara si sa evite concedierile. Totusi, adoptarea uno ...citeste mai departe despre " BERD: PIB-ul Romaniei va scadea cu 4% in 2020. Picaj de peste 7% fata de ultima estimare " pe Ziare.com