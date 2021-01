Acciza pentru benzina fara plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, in crestere de la 1.773,46 pe mia de litri. De asemenea, pentru motorina, acciza creste la 1.674,55/mia de litri, de la 1.625,37 lei pe mia de litri, potrivit datelor postate pe site-ul Ministerului de Finante.Aceste majorari vor determina o crestere de 6 bani, in medie, pentru pretul benzinei si motorinei din benzinarii, avand in vedere ca taxele (acciza si TVA) reprezinta aproximativ jumatate din pretul final al acestor produse, arata calculele companiilor petroliere.Ziare.com a mai scris si in trecut de aceste scumpiri la carburanti, scumpiri ce vor aduce cu ele alte majorari de preturi pe intreg lantul economic.CITESTE SI:Efectele reale ale majorarii infime a preturilor carburantilor: nou val de scumpiri in 2021. "Este un atentat la puterea de cumparare"Noile scumpiri care au "gaurit" portofelele romanilor ...citeste mai departe despre " Benzina si motorina se scumpesc cu 6 bani pe litru incepand de maine " pe Ziare.com