BCR: Economia Romaniei va scadea cu 4,7% in 2020. Deficitul bugetar 7,3%, somaj 11%

Scaderea PIB din Trimestrul 2 va fi masurata cu doua cifre, mai spun analistii BCR, precizand, totusi, ca eloborarea prognozelor este marcata de mari incertitudini legate de durata si amploarea pandemiei cu coronavirusul Covid-19.In T3/2020, PIB ar putea creste cu 12,8% fata de perioada anterioara, iar in T4 cu 0,7%. BCR se asteapat ca in 2021 insanatosirea economie sa marcheze o crestere de 3,9%, datorata de efectul de baza si "presupunand ca eventuala politica fiscala restrictiva va fi compensata de o politica monetara adecvata", spune raportul BCR.Rata inflatiei (IPC) ar urma sa scada la 2,8% (fata de 3,4% anticipata anterior), mai ales ca urmare a scaderii accentuate a pretului petrolului, dar si a socului singular al scaderii cererii.