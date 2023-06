Băncile cu capital românesc și-au majorat activele totale – TradeVille

Băncile Cu Capital Romanesc Si-Au Majorat Cotele De Piața

Potrivit datelor BNR, la 21 decembrie 2022, activele nete bilanțiere din sistemul bancar romanesc însumau 701,008 mld. RON, fiind in creștere cu 9.6% fata de sfârșitul anului 2021. Din topul celor 10 bănci care activează in piața locala, cinci dintre ele si-au majorat cota de piața, pe când restul au înregistrat o diminuare a acesteia. Cele cinci bănci care au avut o scădere ușoara a cotei de piața, din punct de vedere al activelor deținute, sunt Banca Transilvania, care a pierdut 0.44%, urmata de Raiffeisen Bank, cu o pierdere de 0.35%, si de BRD si ING Bank, care au înregistrat fiecare o pierdere de 0.27%. Cea mai mica pierdere a fost înregistrata de OTP Bank, -0.05%. Numărul instituțiilor de credit care activează in Romania s-a redus pe parcursul anului 2022 de la 34 la 32, modificările intervenite fiind determinate de finalizarea in octombrie 2022 a fuziunii dintre Vista Bank si Credit Agricole Romania. (Sursa: Economica.net)

Autorizații De Construire Mai Puține Decât In 2022

In luna mai 2023, s-au eliberat 3,449 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in creștere cu 28.8% fata de luna aprilie 2023, dar in scădere cu 19% fata de luna mai 2022. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 69.4% sunt pentru zona rurala. De la începutul anului pana la finalul lunii mai, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale s-a ridicat la 14,122, in scădere cu 24.5% fata de aceeași perioada a anului precedent. (Sursa: INS)

Băncile Americane Trec Testele Cu Brio

Rezerva Federala a SUA a declarat ca toate cele 23 de bănci participante la testele de stres din acest an au rezistat unei ipotetice recesiuni globale severe si unor pierderi de pana la 541 mld. USD, precum si unei scăderi de 40% a preturilor la imobilele comerciale. Băncile din testele de stres dețin aproximativ 20% din împrumuturile imobiliare comerciale pentru birouri si pot face fata cu brio cererii scăzute de spatii in urma efectelor pandemiei Covid-19. (Sursa: MarketWatch)

Powell Rămâne Prudent

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a continuat discursul dur despre inflație, afirmând ca se așteaptă la mai multe majorări ale dobânzii de referința in viitorul apropiat si ca este totodată posibil si un scenariu care presupune un ritm mai agresiv de creștere. In timpul unei sesiuni de politica monetara, desfășurata in Lisabona, Powell a declarat ca principalul impediment din calea scăderii inflației rămâne piața forței de munca. Comentariile anterioare ale lui Powell au indicat posibilitatea ca majorările sa aibă loc in cadrul unor ședințe alternative, dar acesta a subliniat faptul ca totul va depinde de datele economice care urmează sa fie publicate. (Sursa: CNBC)

Digi Communications Preț curent 34.5 RON (2.07% ) MCap 3.45B P/E 1.8

Digi Spain, filiala din Spania a Digi Communications, a încheiat un act adițional la un contract de facilitate de împrumut din data de 26 iulie 2021, in temeiul căruia filialei din Spania i se va acorda un împrumut la termen in suma de 100 mil. EUR. Durata împrumutului este de 4 ani, respectiv pana la data de 30 iunie 2027. Împrumutul este atras in scopul finanțării investițiilor in rețeaua de fibra optica din Spania si pentru costuri asociate cu personalul. (Sursa: BVB)

Simtel Team Preț curent 31.6 RON (0.64% ) MCap 248M P/E 17.0

Simtel Team a încheiat un act adițional, estimat la 5 mil. EUR, la contractul agreat cu CTP Invest Bucharest (CTP), prin care s-a angajat sa dezvolte si sa presteze toate serviciile pentru implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice. Valoarea actului adițional este estimata in funcție de comenzile plasate de către CTP. In baza contractului încheiat inițial, Simtel Team a construit o instalație fotovoltaica pe 11 clădiri situate in CTP Bucharest West Park. In baza actului adițional, Simtel Team va proiecta si construi instalații fotovoltaice pe 11 clădiri ale CTP Romania din București, Pitești, Chitila, Sibiu si Timișoara. (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.407 RON (0.49% ) MCap 107M P/E 1.965

Consiliul de Administrație al Romcarbon a aprobat, ieri, ca societatea sa subscrie acțiuni Hidroelectrica in valoare totala de pana la 2 mil. EUR. Romcarbon a anunțat ca va investi sumele aprobate după listarea la BVB a acțiunilor celui mai mare producător de energie din Romania. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5070 RON (2.42% ) MCap 31.5B P/E 3.1489

OMV Petrom a semnat un acord pentru achiziționarea mai multor proiecte pentru construcția de parcuri fotovoltaice dezvoltate de compania daneza Jantzen Renewables. Puterea instalata a acestor parcuri fotovoltaice va fi de 710 MW, suficienta pentru alimentarea consumului anual a aproximativ 280,000 de gospodarii. Achiziția vine in sprijinul realizării obiectivului strategic al companiei de a avea o capacitate de energie regenerabila de cel puțin 1 GW pana la sfârșitul decadei. Parcurile fotovoltaice vor fi construite in județul Teleorman si au deja acordul pentru accesul la rețeaua naționala de transport a energiei electrice. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Preț curent 1.650 RON (1.54% ) MCap 1.17B P/E 2.969

Alro S.A., unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticala din Europa, după capacitatea de producție, a inaugurat o investiție de 11 mil. USD in tehnologie si protecția mediului in unitatea sa de Eco-Reciclare din Slatina. Capacitatea de reciclare a companiei creste cu 60,000 tone pe an, in urma instalării a doua cuptoare cu dubla camera, a unui cuptor de menținere si a instalației aferente de captare si tratare a gazelor arse. (Sursa: BVB)

Toyota Motor Corporation Preț curent 160.40 USD (0.38% ) MCap 220B

Producătorul auto japonez Toyota a raportat joi un salt de 10% al vânzărilor globale pentru luna mai fata de aceeași luna din 2022. Compania a beneficiat de creșterea înregistrata pe piața interna, dar si in alte piețe cheie, pe fondul unei redresări a aprovizionării cu cipuri si alte componente de baza. Toyota a reușit sa vândă aproximativ 840,000 de vehicule la nivel global in luna mai, comparativ cu puțin peste 760,000 cu un an in urma. Este important de menționat faptul ca, in primăvara anului 2022, Toyota a fost puternic afectata de întreruperile din lanțurile de aprovizionare. (Sursa: Reuters)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 106.70 USD (1.41% ) MCap 440B P/E 7.14

ExxonMobil va iniția un parteneriat cu Tetra Technologies, producător de substanțe chimice pentru tratarea si reciclarea apei, împreuna cu care va achiziționa drepturi de exploatare a litiului asupra unor terenuri de aproximativ 6,100 acri (echivalentul a 24.6 km pătrați) in statul american Arkansas. Este a doua acțiune de acest fel, din acest an, a Exxon. Detaliile financiare ale acordului nu au fost divulgate. ExxonMobil, care dezvolta accelerat activitățile de exploatare a litiului, vizează fructificarea oportunităților aduse de cererea ridicata pentru acest metal, util inclusiv in fabricarea bateriilor pentru autovehicule electrice (EV). (Sursa: Reuters)

Salesforce Inc Preț curent 210.43 USD ( -0.82% ) MCap 206B P/E 544.12

Salesforce planifica sa investească 4 mld. USD in divizia sa din Marea Britanie, in următorii 5 ani. Concret, compania vrea sa finanțeze inovația AI, urmărind, totodată, creșterea bazei de clienți. In Marea Britanie, Salesforce a mai investit 2.5 mld. USD, tot pe o perioada de 5 ani, începând cu anul 2018. Pana in anul 2026, Salesforce anticipează venituri de 52 mld. GBP si crearea a 271,000 noi locuri de munca. (Sursa: BusinessWire)

Sanofi SA Preț curent 97.58 EUR ( -1.54% ) MCap 122B

Sanofi si-a reafirmat ambiția de a vinde, anual, vaccinuri in valoare de peste 10 mld. EUR, pana in anul 2030. Vaccinurile pe care compania vrea sa le vândă previn afecțiuni precum gripa, meningita sau alte afecțiuni pediatrice. Totodată, pana in anul 2025, Sanofi vrea sa lanseze cel puțin 5 programe de dezvoltare de vaccinuri. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Băncile cu capital românesc și-au majorat activele totale – TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.