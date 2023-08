Băncile americane – afectate de rating – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Serviciile De Piața Prestate Întreprinderilor A Crescut

In iunie 2023, s-a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri in serviciile de piața prestate întreprinderilor, fata de iunie 2022. In primul semestru al anului curent, comparativ cu cel al anului 2022, cifra de afaceri a crescut cu 16.1% (serie bruta), respectiv cu 17.3% (serie ajustata sezonier). Aceasta a crescut, in principal, datorita majorării cifrei de afaceri in alte servicii furnizate întreprinderilor (20.4%), in activități de servicii informatice (17.7%) si de transporturi (13.9%). (Sursa: INS)

Indicele BET Își Reia Ascensiunea

Indicele de referința al pieței românești, BET, s-a apreciat cu 1.38%, la începutul acestei săptămâni. La evoluția crescătoare au contribuit Banca Transilvania (+5.7%), Transelectrica (+2.7%), Purcari (+0.9%), Fondul Proprietatea (+0.8%), Transport Trade Services (+0.6%) si Hidroelectrica (+0.45%). (Sursa: Ziarul Financiar)

Vânzările De Locuințe In SUA – In Scădere

Vânzările de locuințe existente in SUA au scăzut, in iulie, la minimul ultimelor 6 luni, întrucât proprietarii de locuințe care sunt blocați in credite ipotecare ieftine se abțin de la vânzarea acestora, pe fondul scumpirii noilor credite imobiliare. Acest stoc limitat a dus însă la creșterea preturilor la locuințe pentru prima data din ianuarie 2023 încoace. Astfel, vânzările de locuințe existente au scăzut cu 2.2% anual in iulie, la 4.07 mil. unități, fiind mai jos decât estimările Reuters, care erau in jurul nivelului de 4.15 mil. unități. Intre timp, ratele la creditele ipotecare au crescut din nou la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii, rata medie a creditului ipotecar cu rata fixa pe 30 de ani depășind 7% in ultima săptămâna. (Sursa: Reuters)

Băncile Americane – Afectate De Rating

Acțiunile mai multor bănci americane au scăzut marți, după ce agenția de rating S&P Global a urmat modelul lui Moody’s si a redus rating-urile de credit ale unor creditori cu expunere mare pe proprietăți imobiliare comerciale. Măsura luata de S&P va provoca o scumpire a împrumuturilor pentru sectorul bancar care încearcă sa își revină după criza de la începutul acestui an, când trei creditori regionali au dat faliment, provocând turbulente mai ample in industrie. Printre băncile care au fost retrogradate in rating se numără Associated Banc-Corp, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp si Comerica Bank. (Sursa: Reuters)

Visual Fan - Allview

Compania românească, Visual Fan, deținătoarea brandului AllView, a anunțat integrarea tehnologiei inovatoare Mini Led in noua sa gama de televizoare inteligente. Odată cu lansarea noilor televizoare iPlay Mini LED, seria 8000, de gama premium, aceștia își propun sa ofere o experiență vizuala captivanta prin lumini, contrast si culori îmbunătățite, soluție esențială pentru home theater, cu ajutorul ultimelor tehnologii din piață. Acestea vor funcționa pe baza sistemului de operare Vidaa, conceput special pentru televizoare. (Sursa: comunicat societate)

Softbinator Technologies

Softbinator Technologies a anunțat convocarea AGA, pentru data de 27 septembrie 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se va discuta propunerea de aprobare a majorării de capital social cu suma de cca. 1 mil. RON, prin acordarea de acțiuni gratuite către acționari. Suma va fi accesata din profitul net aferent anului 2022, rămas nedistribuit, in suma de aproximativ 3 mil. RON. Acțiunile noi vor fi alocate acționarilor societății proporțional cu deținerile in capitalul social, alocând-se cate o acțiune noua pentru fiecare acțiune deja deținuta. Data de înregistrare este propusa pe 13 decembrie 2023, ex-date este pe 12 decembrie, iar data plății – pe 14 decembrie. (Sursa: comunicat societate)

Microsoft Corporation

Microsoft a anunțat ca Activision, companie pe care intenționează sa o achiziționeze, va vinde drepturi de streaming din afara Spațiului Economic European către Ubisoft, o tranzacție deja aprobata de Bruxelles. Tranzacția reprezintă o concesie făcută de Competition and Markets Authority (CMA), autoritatea britanica de reglementare a concurentei, care ar putea încheia astfel investigația asupra achiziției Activision de către Microsoft, in valoare de 69 mld. USD. Microsoft a declarat faptul ca se așteaptă la o revizuire din partea CMA pana in data de 18 octombrie. (Sursa: Reuters)

Nvidia

Investitorii se așteaptă ca rezultatele financiare ale Nvidia sa depășească estimările trimestriale. Pentru piața, rezultatele Nvidia vor servi drept barometru pentru aproximarea cererii pentru tehnologiile AI, care utilizează mai ales cipurile produse de Nvidia. De la începutul acestui an, indicele S&P a avansat mai ales datorita aprecierii acțiunilor companiilor de tehnologie, precum Nvidia si Microsoft. (Sursa: Reuters)

Ford Motor Company

Ford va fi subiectul unei investigații a Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite. Investigația are la baza reclamațiile mai multor consumatori, care au experimentat probleme cu bateriile automobilelor, chiar si după ce Ford a rechemat in service-uri un număr de 48,924 modele Mach-E, produse intre anii 2021-2022. (Sursa: Bloomberg)

Boeing Co

Boeing se apropie de finalizarea unei comenzi din partea liniei aeriene australiene, Qantas Airways, pentru aeronave model 787 Dreamliner. Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas, a declarat ca, prin aceasta noua investiție, va declanșa o competiție pentru înlocuirea, pana la sfârșitul anului, a modelelor A333 existente, produse de Airbus. In 2022, Qantas Airways a comandat o duzina de aeronave A350-1000s, cele mai mari produse in Europa, capabile de zboruri non-stop de la Sydney către Londra sau către New York.(Sursa: Reuters)

