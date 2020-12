In cadrul emisiunii, bancherul ne vorbeste despre cele mai importante provocari si probleme din domeniul economiei, precum si despre cum a afectat pandemia provocata de COVID-19 domeniul financiar-bancar.Mai mult, discutiile se vor axa si pe:- amanarea ratelor si pericolele cu care vine aceasta amanare;- ce afaceri nu sunt atractive pentru banci, in aceasta perioada, pentru a fi finantate;- ce afaceri ar starni interesul bancherilor in aceasta perioada aflata sub dominatia crizei sanitare, care si-a pus amprenta puternic asupra economiei globale;- cum va arata, din punct de vedere economic, anul 2021 pentru romani.Emisiunea "Dialogurile Ziare.com" va putea fi urmarita LIVE joi, 17 decembrie, de la ora 12.00, pe site-ul Ziare.com, pe pagina de Facebook a Ziare.com si pe canalul de YouTube al Ziare.com.Daca aveti intrebari pentru CEO-ul Libra Internet Bank, Emil Bituleanu, va rugam sa ni le adresati in comentarii pe paginile de Social Media mai sus mentionate.CITESTE SI:Libra Internet Bank ofera solutia de economisire din mobile banking care le permite clientilor persoane fizice sa retraga bani din depozite, fara pierderea dobanziiRevolut intra pe piata creditelor bancare din Romania si promite imprumuturi ieftine. Cum va functiona parteneriatul cu Libra Bank Libra Bank, crestere spectaculoasa a tranzactiilor realizate pe Internet ...citeste mai departe despre " Bancherul anului in Romania, Emil Bituleanu, CEO-ul Libra Internet Bank, LIVE la emisiunea "Dialogurile Ziare.com" " pe Ziare.com