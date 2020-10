Banca Mondiala prognozeaza o contractie de 5,7% a economiei romanesti in 2020. Deficitul va urca la 9,1%

"Severitatea recesiunii si magnitudinea revenirii din 2021 vor depinde de evolutia crizei sanitare si raspunsul decidentilor, de impactul stimulentelor economice si de consecintele stimulentelor adoptate la nivelul UE", subliniaza Banca Mondiala.De asemenea, pentru a raspunde la consecintele pandemiei de COVID-19, Banca Mondiala se asteapta ca deficitul fiscal sa ajunga la 9,1% din PIB in 2020, de la un nivel planificat de 3,6% din PIB inainte de criza. "O reducere substantiala a deficitului in 2021 este putin probabila deoarece Guvernul va trebui sa sprijine procesul de revenire economica", precizeaza Banca Mondiala. Institutia mizeaza anul viitor pe un deficit de 6,3% din PIB.In ceea ce priveste riscurile si provocarile cu care se va confrunta Romania, Banca Mondiala sustine ca, pe termen scurt, principala provocare este tinerea sub control a crizei COVID-19 si limitarea consecintelor sale economice si sanitare. "O criza prelungita cu masuri suplimentare de atenuare pentru a reduce transmiterea ar reduce perspectivele de crestere si ar amana relansarea incipienta a activitatii, crescand in acelasi tip somajul si saracia", apreciaza Banca Mondiala.Pe de alta parte, traiectoria pro-ciclica inregistrata de politica fiscala inainte de criza COVID-19 a agravat constrangerile fiscale, reducand increderea investitorilor si majorand costurile de finantare. "In plus, daca majorarea pensiilor cu 40%, adoptata recent de Parlament, nu va fi inversata, aceasta ar afecta in mod serios stabilitatea macroeconomica si, pe termen scurt, ar conduce la o retrogradare a ratingului suveran al Romaniei", avertizeaza Banca Mondiala.Un alt risc il reprezinta gradul redus de absorbtie al fondurilor europene, ceea ce in opinia Bancii Mondiale pune sub semnul intrebarii capacitatea Romaniei de a profita de fondul de relansare al UE, care este unul dintre principalele motoare ale relansarii economice.La nivel general, Banca Mondiala se asteapta in acest an la o scadere cu pana la 4,4% a economiilor emergente si aflate in curs de dezvoltare din Europa si Asia Centrala. Se estimeaza ca procesul de crestere va inregistra o redresare in anul 2021, cu 1,1% - 3,3%. Cu to ...citeste mai departe despre " Banca Mondiala prognozeaza o contractie de 5,7% a economiei romanesti in 2020. Deficitul va urca la 9,1% " pe Ziare.com