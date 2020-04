Banca Mondiala a revizuit prognoza privind cresterea economica din Romania in 2020 la 0,3% de la 3,8%

"Impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra economiei este asteptat sa fie unul substantial, cel putin in prima jumatate a anului. Cresterea economica este asteptata sa incetineasca la 0,3% in 2020, de la un nivel estimat de 3,8% inaintea crizei. Cu toate acestea, riscul unei recesiuni in 2020 este substantial si in crestere deoarece COVID-19 duce la oprirea unor largi segmente din economia europeana si perturbarea lanturilor globale de aprovizionare. Cresterea este nevoie sa fie ajutata in mod substantial de stimulente fiscale coordonate la nivel national si UE", subliniaza Banca Mondiala.De asemenea, institutia financiara internationala estimeaza ca, avand in vedere masurile necesare pentru a raspunde la criza COVID-19, deficitul fiscal ar urma sa se agraveze pana la 5,5% din PIB in 2020, comparativ cu un nivel planificat de 3,6% din PIB. Noi presiuni asupra deficitului ar urma sa vina din partea noii legi a pensiilor care stipuleaza o crestere de 40% a pensiilor incepand din luna septembrie."Odata ce impactul COVID-19 se va risipi, ne asteptam ca deficitul sa urmeze o traiectorie de ajustare de cel putin 0,5% din PIB pe an, in conformitate cu procedura de deficit excesiv", sustine Banca Mondiala.ProvocarileIn ceea ce priveste provocarile cu care se confrunta Romania, Banca Mondiala este de parere ca, pe termen scurt, principala provocare este tinerea sub control a crizei COVID-19 si limitarea consecintelor sale sanitare si economice."O criza mai lunga si mai grava decat se anticipeaza ar putea afecta perspectivele de crestere si ar provoca pagube semnificative companiilor si locurilor de munca, crescand somajului si saracia", sustine Banca Mondiala.Pe termen mediu, "accentul politicii fiscale ar trebui sa se indrepte spre mobilizarea investitiilor, in principal din partea fondurilor UE, pentru a sprijini convergenta sustenabila si incluziunea sociala. Reformele ar trebui sa tinteasca spre imbunatatirea eficientei administratiei publice, a eficientei companiilor de stat si a predictibilitatii cadrului de reglementare, precum si spre imbunatatirea capitalului uman", apreciaza institutia financ ...citeste mai departe despre " Banca Mondiala a revizuit prognoza privind cresterea economica din Romania in 2020 la 0,3% de la 3,8% " pe Ziare.com