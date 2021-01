Avocat Dr. Daniel MOREANU: 558.000 de debitori / aprox. 15% din totalul creditelor au suspendat plata ratelor. Noi masuri de prelungire a suspendarii intrate in vigoare din 01 ianuarie 2021!

Printr-o Ordonanta de Urgenta a Guvernului Ramaniei publicata la scurt timp dupa instituirea in data de 16 martie 2020 a Starii de Urgenta determinata de pandemia provocata de coronavirusul Covid - 19 / SARS-CoV-2 a fost acordata unor categorii de debitori posibilitatea suspendarii platii ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor cu o perioada de pana la maximum 9 luni, insa nu mai mult de data de 31 decembrie 2020.Facilitatea este aplicabila atat debitorilor persoane fizice, cat si persoanelor juridice care au solicitat aplicarea masurii printr-o cerere comunicata pana cel mai tarziu la data de 15 iunie 2020. Pentru a beneficia de aceste facilitati persoanele juridice trebuiau sa detina un certificat pentru situatii de urgenta si activitatea sa fi fost intrerupta total sau partial prin decizii emise de autoritatile publice sau veniturile si incasarile aferente lunilor martie si/sau aprilie 2020 sa fi fost reduse cu minimum 25% fata de media veniturilor si incasarilor pentru lunile ianuarie si februarie 2020. Aceasta masura nu a fost aplicabila debitorilor persoane juridice aflati in stare de insolventa.Un numar de aprox. 558.000 de debitori au beneficiat de masura de suspendare a platii ratelor creditelor, ceea ce reprezinta aprox. 14,7% din totalul creditelor acordate de sectorul bancar.In data de 31 decembrie 2020, asadar tocmai la data la care moratoriul de suspendare ar fi expirat a fost publicata o noua Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei ce a intrat in vigoare in data de 01 ianuarie 2021 prin care se confera posibilitatea debitorilor care au contractat imprumuturi pana la data de 30 martie 2020 sa solicite supendarea platii ratelor creditelor cu minimum 1 luna si maximum 9 luni, inclusiv celor care nu au solicitat suspendarea pana la data de 15 iunie 2020 (aprox. 3,25 milioane de debitori, reprezentand difere ...citeste mai departe despre " Avocat Dr. Daniel MOREANU: 558.000 de debitori / aprox. 15% din totalul creditelor au suspendat plata ratelor. Noi masuri de prelungire a suspendarii intrate in vigoare din 01 ianuarie 2021! " pe Ziare.com