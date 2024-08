AVAS sustine modificarea Legii Privatizarii

Presedintele Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), Razvan Orasanu, in cadrul unei conferinte de presa, a venit cu propunerea ca actuala lege a privatizarii sa fie modificata.Datand din 2002, legea privatizarii, facuta in buna traditie birocratica romanesca, stufoasa si dificil de aplicat, este considerata ca fiind greoaie, ea impunand prea multe conditii si incetineste procesul pe care in mod evident ar trebui sa-l sustina, fiindu-i o parghie si nu o piedica.

Presedintele Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), Razvan Orasanu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca legea privatizarii ar trebui modificata deoarece impune prea multe conditii si incetineste procesul de privatizare.

A"Aceasta lege care dateaza din 2002 ar trebui modificata deoarece impune prea multe conditii in cadrul procesului de privatizare aceste cerinte ingreunand intregul procesA", a spus presedintele AVAS. Acesta a prezentat planul integral de privatizare pe 2006, care cuprinde 184 de societati din care 120 sunt in portofoliul AVAS. Toate aceste 120 de societati comerciale, din care 50 cu capital majoritar de stat si 70 cu capital minoritar de stat vor fi privatizate in acest an.

Presedintele AVAS a declarat ca societatile sunt impartite pe trei mari grupe: 17 societati prioritare la care AVAS detine pachetul majoritar, societati la care AVAS detine pachete minoritare si institutele de cercetare.

Intre cele 17 societati comerciale cu pachete majoritare a fost inclus si pachetul minoritar detinut de AVAS la ASIROM datorita importantei acestei societati. Intre prioritatile AVAS mai sunt incluse si Antibiotice S.A. Iasi, Tractorul Brasov, Electroputere Craiova, companiile de pe platforma Nitramonia, Aversa Bucuresti, Rulmentul Brasov, Laminorul Braila, Romania Film si Imprimeriile Coresi.

Ads

A"Planul de 120 de societati care urmeaza sa fie privatizate in acest an este foarte ambitios, insa, daca il vom realiza, se va dubla numarul de privatizari fata de ultimii doi aniA", a explicat Razvan Orasanu.

O noua comisie de coordonare

Presedintele AVAS a precizat ca din cele 120 de societati planificate a fi privatizate in acest an, circa 57 sunt in diverse etape de privatizare. Acesta a mai anuntat ca privatizarea Antibiotice S.A. Iasi va demara in luna august, iar anuntul pentru privatizarea societatii Aversa va fi lansat in luna septembrie. Presedintele AVAS a spus ca in sedinta de guvern de 12 aprilie 2005 s-a stabilit crearea unei comisii de coordonare a privatizarii in care sa fie reprezentate toate institutiile care au in portofoliu societati ce urmeaza sa fie privatizate. De asemenea, aceasta comisie va prezenta un raport trimestrial privind progresele inregistrate. Strategia de privatizare a AVAS pe acest an a fost si ea aprobata de Executiv.

Trei conditii pentru privatizarea centrelor de cercetare

Ads

In ceea ce priveste institutele de cercetare, presedintele AVAS a spus ca trebuie realizata o analiza in parte a fiecarui institut, urmand sa fie privatizate cu prioritate institutele care realizeaza 75% din venituri din activitatea de cercetare. AVAS a intocmit un proiect de act normativ care prevede conditii stricte care vor fi respectate la privatizarea institutelor de cercetare. Potrivit acestui act normativ, strategia de privatizare a unei societati comerciale de cercetare, dezvoltare, proiectare se va face in anumite conditii: cumparatorii trebuie sa pastreze profilul de cercetare/dezvoltare/proiectare a respectivelor societati comerciale, trebuie sa protejeze, sa valorifice si sa dezvolte drepturile de proprietate intelectuala existente in patrimoniul societatii, trebuie sa pastreze numarul de salariati incadrati pe functii de specialitate. Cele trei clauze specifice mentionate vor fi incluse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale de cercetare. De asemenea, pretul de oferta al AVAS este rezultatul unui raport de evaluare care ia in calcul atat valoarea activelor mobile, respectiv rezultatele cercetarilor efectuate, cat si activele imobilizate, adica terenurile si cladirile. Tocmai pentru a mentine activitatea de cercetare, oferta tehnica are o pondere de 60%, iar cea financiara de 40% din punctajul total. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine in portofoliul privatizabil 19 societati comerciale cu capital majoritar de stat, care au ca activitate principala cercetarea si dezvoltarea. Astfel, din cele aproximativ 63 de pachete majoritare de actiuni din portofoliul privatizabil al AVAS peste 30% sunt institute de cercetare.

Cronica Romana

Directnews - cel mai dinamic site de stiri si comentarii online. Intra, citeste si voteaza cele mai interesante articole. Tu esti editorul!

Ads