Când va fi gata una dintre cele mai importante secțiuni din Autostrada Transilvania. ”Constructorul se poate lungi fără repercusiuni contractuale” VIDEO/FOTO

O firmă românească este câștigătoarea lotului Nădășelu-Zimbor de pe autostrada A3. Cu toate că este unul dintre cei mai ”serioși constructori”, după cum îi consideră specialiștii în infrastructură, se pare că nu vor termina prea curând lucrările pe acest tronson.

”Autostrada Transilvania Nădășelu-Zimbor, poate în T3-T4 (trimestrul 3 - trimestrul 4 n.r.) 2024”, se arată într-o postare pe Facebook a Asociației Pro Infrastructură. În urmă cu o săptămână experții din această organizație au filmat din dronă toți cei 30 kilometri ai acestei secțiuni din Autostrada A3 pentru a vedea care este stadiul lucrărilor.

”V-am tot spus în 2022, în numeroase rânduri, că mobilizarea excelentă a celor de la UMB ne dădea speranțe că pot termina șantierul în 2023, cu o condiție: CNAIR să aprobe rapid două modificări de soluții tehnice în zone cu alunecări masive (Nădășelu, la cimitir, și în apropiere de Topa Mică).

CNAIR a întârziat foarte mult cu adoptarea lor. De curând au făcut acest lucru, cel puțin la nivel declarativ, iar mingea este la UMB care trebuie să finalizeze reproiectarea. Apoi aprobare. Apoi execuție, care nu este de ici, de colo.

Mai mult, UMB a semnat loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzău-Focșani, iar pe 2 și 3 este re-declarat câștigător (probabil se va contesta). Pe Focșani-Bacău a parafat ieri cele trei contracte (aproape 100 kilometri!) iar sursele noastre spun că va fi anunțat câștigător și pe restul de trei segmente rămase pe A7, adică pe Bacău-Pașcani.

Așadar are în tolbă 5 din 10 loturi pe A7 și are șanse reale să le ia și pe celelalte 5. Cu toate (și ce mai are din trecut), va trebui să livreze aproximativ 400 de kilometri de autostradă și drum expres în următoarele 12-30 de luni. Așa că Nădășelu-Zimbor va aștepta mult și bine.

În august 2022 CNAIR a admis o extensie de timp până în februarie 2025, la pachet cu noul grafic de execuție. În funcție de forțele disponibile, UMB poate inaugura cei 30 kilometri din A3 în T3-T4 2024, dar nu are niciun interes să o facă. Cert este că 2023 iese din discuție, iar constructorul se poate lungi, fără repercusiuni contractuale, până în primăvara lui 2025”, mai transmis cei de la ProInfrastructura. ...citeste mai departe despre "Când va fi gata una dintre cele mai importante secțiuni din Autostrada Transilvania. ”Constructorul se poate lungi fără repercusiuni contractuale” VIDEO/FOTO" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.