Aproape 34.000 de locuinte au fost finalizate in primele 9 luni la nivel national, mai putine cu circa 13.000 fata de perioada corespunzatoare a anului precedent

In trimestrul III din 2020, au fost terminate 18.725 locuinte, in scadere cu 508 locuinte, fata de trimestrul similar din 2019. Pe medii de rezidenta, in trimestrul III 2020, cele mai multe locuinte au fost construite in mediul urban (61,0%), precizeaza INS.Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, in trimestrul III 2020, fata de trimestrul III 2019, a scazut numarul locuintelor realizate din fonduri private cu 626 locuinte, in schimb au crescut cele din fonduri publice, cu 118 locuinte.Distributia in profil regional in trimestrul III 2020, comparativ cu trimestrul III 2019, evidentiaza o crestere a numarului locuintelor terminate in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (+2174 locuinte), Vest (+321) si Sud-Vest Oltenia (+109). Scaderi au avut loc in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-1543 locuinte), Sud-Est (-815), Centru (-629), Nord-Est (-79) si Sud-Muntenia (-46).In primele noua luni ale anului in curs, au fost terminate 33.571 de locuinte, in scadere cu 12.866 de locuinte, fata de perioada similara din 2019.Pe medii de rezidenta, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, ca pondere reprezentand 62,8% din total.Repartitia pe surse de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca in perioada mentionata, comparativ cu intervalul 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, a scazut atat numarul locuintelor realizate din fonduri private (-12.589 locuinte), cat si numarul locuintelor realizate din fonduri publice (- 277 locuinte).Distributia in profil regional in intervalul 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, fata de perioada similara din 2019, pune in evidenta o scadere a numarului de locuinte terminate, in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-4393 locuinte), Centru (-2624), Sud-Est (-2161), Nord-Est (-1837), Sud-Muntenia (-1693), Vest (-712) si Sud-Vest Oltenia (-479).O crestere a numarului de locuinte terminate s-a inregistrat doar in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov (+1033 locuinte), mentioneaza INS.