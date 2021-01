ANRE: "Peste 4,5 milioane de consumatori casnici de energie din Romania sunt in categoria vulnerabila"

"Din cei peste 8.700.000 de clienti casnici, conform raportarilor aferente semestrului I al anului 2020, transmise de furnizori catre ANRE pentru a obtine datele necesare realizarii raportarilor catre INS -EUROSTAT, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1952/2016 al Parlamentului European si al Consiliului, peste 50% din total sunt clienti cu un consum mediu de 55 kWh/luna, care pot fi incadrati in categoria consumatorilor vulnerabili", arata Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), intr-un comunicat.Este vorba, mai exact, de un numar de 4.592.430 de consumatori, din totalul de 8.738.575.Totodata, ANRE precizeaza ca, la finalul lunii octombrie 2020, dintr-un numar de peste 8.700.000 de consumatori casnici, un procent de peste 32,8% (2.915.243 clienti) au ales sa incheie contracte de furnizare la preturi concurentiale."Prin activitatea de informare, ANRE continua sa asigure cresterea gradului de informare si constientizare a drepturilor clientilor finali de energie electrica in relatia cu operatorii economici participanti la piata de energie electrica.Autoritatea intreprinde toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de concurenta, transparenta si tratament nediscriminatoriu pe piata energiei electrice, precum si pentru completarea cadrului de reglementare astfel incat sa vina in sprijinul clientilor in vederea trecerii la piata concurentiala de energie electrica.De asemenea, pentru a facilita clientilor accesul la informatii privind ofertele diversilor furnizori, astfel incat acestia sa poata alege oferta cea mai potrivita nevoilor lor, ANRE pune la dispozitia acestora, pe pagina proprie de internet, aplicatia informatica "Comparatorul ofertelor-tip de energie electrica", in care se regasesc ofertele de pe piata concurentiala ale furnizorilor de energie electrica, precum si un serviciu de Call-center dedicat liberalizarii pietei de energie", se mai arata in comunicat.Reprezentantii ANRE amintesc ca, in vederea facilitarii procesului de schimbare a furnizorului de energie de catre consumatorul final si optimizarii procesului operational, ANRE are in derulare proiectul "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru simplificarea pr ...citeste mai departe despre " ANRE: "Peste 4,5 milioane de consumatori casnici de energie din Romania sunt in categoria vulnerabila" " pe Ziare.com