Disperarea angajarii: Cei care cauta joburi accepta salarii mai mici sau posturi inferioare

Spre deosebire de anii trecuti, cand angajatorii erau cei nevoiti sa faca o serie de compromisuri pentru a atrage cat mai multi candidati relevanti, acum cei care isi cauta un loc de munca sunt pusi in fata unor concesii pe care, pana nu de mult timp, nici macar nu le-ar fi luat in calcul.Potrivit studiului, cei care au incercat sa se angajeze din martie si pana acum, arata ca principalul compromis pe care l-au facut cei care si-au schimbat jobul a fost sa accepte o oferta salariala mai mica decat ar fi acceptat in mod normal.Unul din trei s-a angajat pe un post sub nivelul de experienta34% dintre respondenti spun ca s-au angajat pe o pozitie sub nivelul lor de experienta si pregatire, in timp ce aproape un sfert au declarat ca nu au fost dispusi sa faca niciun compromis, chiar daca asta inseamna ca va dura mai mult pana cand se vor angaja. Dintre acestia, cei mai multi fac parte din categoriile de varsta 18-24 de ani si 45+."Oamenii incep sa dea dovada de tot mai multa flexibilitate, cel putin temporar, pentru ca au o serie de obligatii care nu le permit sa stea prea mult timp fara job. Spre exemplu, romanii erau, pana acum, destul de refractari cand venea vorba de a se reloca intr-un alt oras, insa acum trec si peste acest obstacol, asa cum ne arata rezultatele studiului. Acceptarea unui job part-time sau mutarea intr-o alta tara sunt alte doua concesii pe care candidatii le-au facut in ultima jumatate de an pentru a putea sa se angajeze. Nu trebuie sa uitam insa ca aceste schimbari de pe piata muncii sunt ciclice si vom reveni, poate chiar mai curand decat de asteptam, la realitatea pe care o stiam inainte de declansarea pandemiei. Iar atunci raportul de forte candidati-angajatori se va inversa din nou", spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Pentru cei care nu au reusit sa se angajeze anul acesta, cel mai greu a fost faptul ca, dupa aplicare, compania angajatoare nu le-a oferit niciun feedback."Au resimtit acest lucru chiar mai acut decat scaderea numarului de joburi disponibile in piata, lucru la care recunosc ca nu ne asteptam. O buna parte dintre candidati intelege ca acum lupta se da pentru joburi, nu pentru aplicanti, si, prin urmare, sunt constienti ca e posibil sa dureze mai mult pana sa primeasca un raspuns.