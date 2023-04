Ministerul Finanţelor pregăteşte propuneri de măsuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesenţiale cu 20 de miliarde de lei în acest an, în contextul unor venituri la buget uşor sub aşteptări în primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

Ministrul Finanţelor a precizat că nu vor fi tăieri de cheltuieli la investiţii sau de la pachetul social şi economic.

"Am avut o analiză asupra primului trimestru şi decizia este că este nevoie de o serie de ajustări inclusiv pe cheltuielile bugetare, mai ales cele neesenţiale. Am cerut colegilor din Finanţe să vină cu un plan de propuneri de măsuri privind reducerea cu circa 20 de miliarde de lei a cheltuielilor. Nu vor fi pe investiţii sau pe pachetul social şi economic", a declarat pentru Profit.ro ministrul Finanţelor.

Surse apropiate situaţiei au declarat pentru Profit.ro că pe listă este blocarea din nou a angajărilor la stat, dar şi introducerea unor limite lunare, aprobate de către Guvern, pentru cheltuielile ordonatorilor de credite. Astfel, instituţiile nu vor mai putea cheltui pe lună mai mult decât le permite Executivul.

Coaliţia de guvernare a decis, marţi, în şedinţa de la Palatul Victoria, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, în urma colectării slabe la bugetul de stat, dar fără a tăia de la investiţii. Astfel, printre măsurile discutate se află reducerea numărului de membri din Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat şi reducerea valorii indemnizaţiilor de şedinţă, pentru ca guvernul să se încadreze în deficitul bugetar, au precizat surse politice pentru News.ro. ...citeste mai departe despre "Angajările la stat, înghețate. Guvernul plănuiește reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei" pe Ziare.com

