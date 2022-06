Promisiunea de 600 de miliarde de dolari făcută de cei mai puternici liderii ai lumii țărilor în curs de dezvoltare

Liderii Grupului celor Sapte s-au angajat duminica sa stranga 600 de miliarde de dolari, sub forma de fonduri private si publice, in decurs de cinci ani, pentru a finanta infrastructura necesara in tarile in curs de dezvoltare si pentru a contracara proiectul chinez O Centura un Drum, de mai multe mii de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Presedintele american Joe Biden si alti lideri ai G7 au relansat noul "Parteneriat pentru infrastructura si investitii globale", la intalnirea lor anuala care a avut loc anul acesta la Schloss Elmau, din sudul Germaniei.

Biden a spus ca Statele Unite vor mobiliza 200 de miliarde de dolari in granturi, fonduri federale si investitii private, in decurs de cinci ani, pentru a sprijini proiecte in tarile cu venituri mici si medii care ajuta la combaterea schimbarilor climatice, precum si la imbunatatirea sanatatii globale, echitatii de gen si a infrastructurii digitale.

"Vreau sa fiu clar. Acesta nu este ajutor sau caritate. Este o investitie care va aduce profit pentru toata lumea", a spus Biden, adaugand ca va permite tarilor "sa vada beneficiile concrete ale parteneriatului cu democratiile".

Biden a spus ca sute de miliarde de dolari in plus ar putea veni de la banci multilaterale de dezvoltare, institutii de finantare a dezvoltarii, fonduri suverane si altele.

Europa va mobiliza 300 de miliarde de euro pentru aceasta initiativa, in aceeasi perioada, pentru a construi o alternativa durabila la schema O Centura un Drum a Chinei, pe care presedintele chinez Xi Jinping a lansat-o in 2013, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Despre planurile lor au vorbit si liderii Italiei, Canadei si Japoniei, dintre care unele au fost deja anuntate separat.

Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson nu au fost prezenti, dar si tarile lor participa.

Schema de investitii a Chinei implica dezvoltare si programe in peste 100 de tari, care vizeaza crearea unei versiuni moderne a stravechii rute comerciale Drumul Matasii din Asia catre Europa.

Oficialii Casei Albe au spus ca planul a oferit putine beneficii tangibile pentru multe tari in curs de dezvoltare.

Biden a evidentiat mai multe proiecte emblematice, inclusiv un proiect de dezvoltare solara de 2 miliarde de dolari in Angola, cu sprijin din partea Departamentului de Comert, a U.S.

