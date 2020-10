Estimari dramatice privind efectele "valului 2" in Romania: "Am putea avea peste 500.000 de someri si 300.000 de firme in insolventa sau faliment pana in 2021"

"Un numar de peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, iar efectele se vor resimti abia incepand de anul viitor", potrivit REI Finance Advisors, companie de consultanta specializate in atragerea de fonduri europene si ajutoare de stat pentru companii cu activitate pe piata din Romania.Reprezentantii companiei spun ca o solutie pentru depasirea acestui impas economic ar putea fi accesarea de fonduri nerambursabile, cu sprijin european sau de la Guvernul Romaniei, existand inclusiv proiecte menite sa sprijine companii care au inregistrat pierderi si se confrunta in continuare cu probleme financiare.Potrivit datelor oficiale, Romania a atras pana la 28 august 2020 un total de 12,8 miliarde euro, reprezentand 42,3% din totalul alocarii pentru tara noastra, in programul de finantare europeana 2014-2020, cu un buget total de peste 460 miliarde euro, mult sub nivelul celorlalte state membre UE.Potrivit Comisiei Europene (CE), Romania ar fi putut beneficia in perioada 2014-2020 de un buget de peste 36,7 miliarde euro fonduri nerambursabile, fiind a sasea tara din UE cu cel mai generos buget destinat investitiilor europene. Polonia a fost tara cu cea mai mare alocare europeana, de peste 86 miliarde euro.Granturile pentru capital de lucru, prin OUG 130/2020, cunoscuta si sub denumirea generica de Masura 2, reprezinta o adevarata gura de oxigen pentru foarte multe companii, spun analistii."Hotelurile, restaurantele (industria HoReCa), companiile de transport sau editurile, domenii puternic afectate de criza COVID, trebuie sa depuna proiectele pe 22 octombrie, incepand cu orele 10.00, in primele 10-20 minute de la deschidere, intrucat exista riscul sa se epuizeze fondurile foarte repede, avand in vedere alocarea de doar 350 milioane euro", a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.Granturile pentru inve ...citeste mai departe despre " Estimari dramatice privind efectele "valului 2" in Romania: "Am putea avea peste 500.000 de someri si 300.000 de firme in insolventa sau faliment pana in 2021" " pe Ziare.com