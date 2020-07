ANALIZA De ce criza de coronavirus creste masiv valoarea metalelor pretioase: "Capitalurile cauta o contrapartida"

Specialistii financiari consultati de Ziare.com sustin ca acest trend va mai dura si nu poate fi intrerupt decat de aparitia vaccinului anti-COVID-19."Doi factori impacteaza evolutia pretului aurului. Primul este tiparirea, la nivel global, de catre bancile centrale mari, o cantitate fara precedent de moneda. Atat FED, BCE , Banca Japoniei, toata bancile centrale au venit cu pachete extrem de puternice si au pus in piata extrem de multa moneda. Iar acea moneda cauta niste active rare pentru a-si conserva valoarea. De aici, cresterea activa a actiunilor cat si a aurului in acelasi timp", spune Adrian Codirlasu, presedintele CFA (Chartered Financial Analyst - analisti financiari certificati) Romania.Claudiu Cazacu, consultant de strategia pentru XTB Romania, este de parare ca dobanzile foarte scazute si asteptarile ca dobanzile sa ramana foarte jos fac sa existe apetit pentru active precum materiile prime sau metalele pretioase. Pe de alta parte, exista teama de cresteri viitoare ale preturilor, iar investitorii "se refugiaza" in investitiile in aur.Pandemia de coronavirus ii omoara pe unii si-i imbogateste pe altiiPotrivit analistului financiar Claudiu Cazacu, un al doilea motiv, extrem de serios, pentru investitiile in metale pretioase este legat de situatia din SUA, unde virusul face daune destul de mari pentru ca acolo nu s-au adoptat masuri de limitare ale daunelor."Deci exista aceasta teama cu privire la dolar, si daca dolarul este in scadere pentru ca situatia de acolo este mai slaba decat in Asia sau Europa, unde economiile au revenit destul de pronuntat, si mai ales ca exista teama ca va mai dura, automat apare un decalaj. Iar daca acest decalaj raneste dolarul, atunci capitalurile cauta o contrapartida. Cauta tot o investitie de refugiu, dar de data aceasta nu de inflatie, ci de o valoare mai slaba a dolarului", mai spune Claudiu Cazacu.Teoria este sustinuta si de afirmatiile lui Codirlasu care merge pe teoria aparitiei celui de-al doilea val epidemic."Al doilea factor, pe partea de risc: vedem ca, prin aprilie-mai, numarul infectarilor cu coronavirus incepuse sa scada, dupa care a revenit si deja se vorbeste de un al doilea val al pandemiei. Aceasta criza medicala s-ar putea inteti si de aici si dorinta de a avea niste active sigure. Probabil daca aceasta criza sanitara va lua o mai mare amplo ...citeste mai departe despre " ANALIZA De ce criza de coronavirus creste masiv valoarea metalelor pretioase: "Capitalurile cauta o contrapartida" " pe Ziare.com