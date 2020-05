Analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in 2021: Cat va scadea leul si va creste somajul

"In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari suplimentare, cu privire la:- impactul economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (37,2%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021;- deficitul bugetului de stat anticipat pentru 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,8%;- evolutia, in termeni reali, a PIB in 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -5,2%;- rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,3%", se arata intr-un comunicat al Asociatiei CFA Romania, remis marti.In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9180, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9710.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2021/mai 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,37%."Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a primei de risc a Romaniei, aproximativ 77% dintre participanti prevazand o crestere a pretului CDS cu scadenta de 5 ani.De asemenea, peste 65% dintre participanti considera preturile proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate", se mai arata in comunicatul citat.In luna aprilie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 11,6 puncte pana la valoarea de 32,4 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 14,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat in special componentei de anticipatii a Indicatorului.Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut, fata de luna anterioara cu 1,4 puncte, pana la valoarea de 14,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 45,3 puncte). Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 16,6 puncte pana la valoarea de 41,3 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 1,4 puncte).Indicatorul de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezin ...citeste mai departe despre " Analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in 2021: Cat va scadea leul si va creste somajul " pe Ziare.com