Analisti: Banca Centrala Europeana va fi nevoita sa ia noi masuri pentru a contracara impactul pandemiei de coronavirus in Zona Euro

Datele semnal referitoare la inflatia din zona euro arata ca inflatia anuala, monitorizata indeaproape de BCE, va fi de -0,2% in august, fata de nivelul de 0,4% consemnat in iulie.In plus, inflatia core, care exclude elemente volatile, cum ar fi preturile energiei, a coborat in august la 0,4% in termeni anuali, de la 1,2% in iulie. Acesta a fost cel mai scazut nivel atins de inflatie de la inregistrarea acestui tip de date, in 2001."Este socant", a declarat Frederik Ducrozet, analist la firma Pictet Wealth Management.BCE a avertizat deja pietele, in iunie, ca se asteapta la o inflatie scazuta in urmatorii doi ani. Banca a estimat la momentul respectiv ca, in cel mai pesimist scenariu, inflatia va accelera de la 0,2% in 2020 la 0,9% in 2022.Estimarea este cu mult sub tinta de inflatie a BCE, de aproape 2% pe termen mediu."Daca inflatia va ramane foarte scazuta, BCE ar putea decide in decembrie sa extinda programul de achizitii de active ca reactie la criza", a declarat Florian Hense, economist at Berenberg.Dupa datele de marti referitoare la inflatie, analistii anticipeaza ca BCE isi va reduce estimarile si va modifica politica de stimulare, in urmatoarele luni."Datele de astazi referitoare la inflatie pun serios sub semnul intrebarii scenariul de baza al BCE privind inflatia si estimarile din iunie referitoare la inflatie", a afirmat intr-o nota Christopher Dembik, director penru analize macroeconomice la Saxo Bank."Pun presiune pe BCE inaintea reuniunii din 10 septembrie si vor obliga Consiliul Guvernatorilor sa adopte o politica mai permisiva pentru a raspunde ingrijorarii investitorilor legate de nivelul scazut la inflatiei pe o perioada mai lunga", a mai afirmat analistul.Banca centrala urmeaza sa isi actualizeze estimarile referitoare la inflatie in septembrie.