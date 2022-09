ANAF șterge datorii de 106 milioane de lei din industria de apărare. Care sunt cele zece companii ”iertate”

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a emis un ordin care prevede stergerea datoriilor a zece companii din industria de aparare. Printre acestea se afla si Fabrica de Pulberi Fagaras si Fabrica de Arme Cugir.

Valoarea datoriilor se ridica la 106,1 milioane lei.

Potrivit proiectului de ordin emis de ANAF, cele zece companii din aparare care vor avea datoriile sterse sunt:

1. Societatea Uzina Mecanica Bucuresti

2. Societatea Uzina Mecanica Plopeni

3. Societatea Uzina Automecanica Moreni

4. Societatea Metrom

5. Societatea Tohan

6. Societatea Fabrica de Pulberi Fagaras

7. Societatea Pirochim Victoria

8. Societatea Uzina Mecanica Sadu

9. Societatea Carfil

10.Societatea Fabrica de Arme Cugir

Guvern: "Se impune intarirea capacitatii de aparare a Romaniei"

In luna aprilie, guvernul a propus stergerea datoriilor a zece companii din industria de aparare, in valoare de 137,2 milioane de lei. Companiile vizate se incadreaza in categoria principalilor furnizori de armament, munitie si material de razboi pentru fortele sistemului national de aparare, denumit FSNA.

"Recentele evolutii in plan geopolitic si economic, respectiv aparitia unei zone de conflict in imediata vecinatate a Romaniei reclama actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale, inclusiv prin actiuni de asigurare a unor capacitati de productie si/sau servicii pentru aparare, si a unor capacitati de productie si/sau servicii pentru aparare de interes strategic pentru securitatea nationala in vederea satisfacerii necesarului FSNA de produse militare, sensibile si strategice, precum si a serviciilor de mentenanta necesare", se mai arata in Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

In acest context, mai sustine guvernul, "se impune intarirea capacitatii de aparare a Romaniei prin luarea unor masuri urgente de redresare economico - financiara a operatorilor economici de interes strategic".

Masura va ajuta FSNA sa poata fi pregatit pentru protejarea intereselor nationale de aparare ale statului roman, precum si pentru a-si onora obligatiile asumate in calitate de stat membru Uniunii Europene si Organizatiei Trataului Atlanticului de Nord, se mai arata in document.

In cazul in care datoriile nu vor fi sterse, cele zece companii risca sa intre in faliment, "fapt care ar conduce la imposibilitatea asigura

