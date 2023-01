America sufocată de produsele din China în 2022. SUA anunță pierderi de 400 de miliarde de dolari

În ciuda majorării de tarife pentru produsele Beijingului stabilite de Donald Trump, America a fost sufocată de produsele din China și anul trecut, ajungând să aibă pierderi colosale în schimburile comerciale bilaterale. Astfel, deficitul comercial al SUA cu China din 2022 a ajuns la uriașă cifră de 404,1 miliarde de dolari, de 6 ori mai mare față de 1999, când acesta era de numai 67 de miliarde de dolari.

Astfel, exporturile Chinei în Statele Unite din 2022 au fost de 581,8 miliarde de dolari, în creștere cu 1% față de 2021. În schimb, importurile Chinei de bunuri din SUA au avut valoarea de 177,6 miliarde de dolari, înregistrând o scădere de 1% față de anul precedent, potrivit The Washington Post.

Schimburile comerciale dintre Statele Unite și China din anii ’90 au atins un deficit în anul 1999, de 69 de miliarde de dolari. Acum, în 2022, deficitul comercial al Americii în relația cu Beijingul a depășit 400 de miliarde de dolari, ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2018, când cifra a fost de 418 miliarde de dolari.

„Deficitul nostru comercial al SUA cu China a trecut de la aproximativ 80 de miliarde de dolari pe an în anii 1990 la 400 de miliarde de dolari pe an”, a spus congresmenul republicanul Ro Khanna. „Am pierdut producția de oțel, am pierdut producția de aluminiu, am pierdut producția de hârtie, am pierdut industrie după industrie în fața Chinei”.

În schimb, excedentul comercial al Chinei din 2022 a atins un nivel record de 877,6 miliarde de dolari. Acesta s-a datorat faptului că exporturile Beijingului au crescut, în ciuda slăbirii cererii din Statele Unite și Europa.

Exporturile Chinei au crescut în 2022 cu 7% față de anul anterior, până la 3,95 trilioane de dolari, scăzând de la creșterea explozivă de 29,9% din 2021, au arătat vineri datele vamale. Importurile au crescut cu 1,1%, până la 2,7 trilioane de dolari, în scădere față de creșterea de 30,1% din anul precedent, deoarece creșterea economică a încetinit și cheltuielile de consum s-au slăbit.

Economiștii spun că singura comparație pentru vastul excedent comercial al Chinei ca procent din economia sa a fost Arabia Saudită și alți exportatori de petrol în timpu

