Ajutor de 20% din cifra de afaceri pregatit pentru sectorul HoReCa: "Totul va fi electronic, automatizat"

Dupa ce schema de ajutor va primi avizul CE, se va aproba prin OUG. Popescu precizeaza ca absolut toata documentatia va fi depusa online."Este o schema de ajutor de stat pe care premierul a anuntat-o, care a fost discutata cu mediul de afaceri. Lucram de ceva timp la Ministerul Economiei pentru finalizarea acestei scheme. Astazi am dat asa un ok pentru o varianta aproape de final. Procedura va fi in felul urmator: probabil ca vom aproba un memoramdum in Guvern, cu schema de finantare ca sa putem ulterior notifica Comisia Europenaa, pentru ca orice ajutor de stat trebuie notificat la C.E. si obtinuta aprobarea, dupa care vom avea Ordonanta de Urgenta de aprobarea acesteia. E vorba de un ajutor de stat de 20% pentru pierderea suferita la cifra de afaceri anului 2020, aferenta anului 2019. Practic, ajutam companiile din HoReCa pentru pierderile suferite in anul 2020", a declarat, miercuri seara, la B 1 TV, Virgil Popescu.Aceasta a explicat ca toata documentatia se va depune electronic, fara drumuri la ghiseu."Totul va fi electronic, automatizat. La Ministerul Economiei, toate ajutoarele catre IMM-uri, de la acele Certificate de Situatii de Urgenta pana la Schemele 1, 2 si 3 pentru IMM-uri sunt pe aplicatii informatice.Totul va fi depus online. Vor justifica cifra de afaceri. Practic, noi avem interconectate bazele noastre cu ANAF-ul si vedem exact cifra de afaceri pe 2019 si in cursul acestui an, la sfarsitul anului daca va fi cazul. Evident, in functie de codul CAEN, fie ca vorbim de hoteluri, restaurante, agentii de turism, vor fi eligibili pentru a primi acest ajutor de stat de 20% din cifra de afaceri. Nu mai vrem sa plimbam antreprenorul intre agentiile statului. Totul se va face automat din fata calculatorului", a mai declarat ministrul economiei.Duminica seara, la acelasi post de televiziune, premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz."In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca