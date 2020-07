Aeroportul din Timisoara ar putea avea un terminal pentru plecarile externe. Guvernul dispus sa investeasca 184,5 milioane lei

"Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Terminal plecari curse externe', din fonduri externe nerambursabile, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 2 - 'Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient', Obiectivul specific 2.3. - 'Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor', de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in limita sumelor prevazute anual cu aceasta destinatie, precum si din venituri proprii, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii", arata nota de fundamentare a proiectului.Executia proiectului este estimata a se realiza in perioada de eligibilitate a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, care asigura finantarea pana in anul 2023 a proiectelor de investitii aprobate pana la data de 31 decembrie 2020."Valoarea obiectivului de investitii 'Terminal plecari curse externe' este 184,5 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 38,84 milioane euro", arata proiectul.Documentul arata ca traficul aerian pe Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara a inregistrat o crestere semnificativa generata in primul rand de cresterea nivelului veniturilor populatiei, de dezvoltarea mediului economic, dar si de nevoile de transport ale cetatenilor romani care lucreaza in afara granitelor tarii."Proiectul de investitii contribuie la realizarea obiectivul general al strategiei de dezvoltare a aeroportului, precum si la indeplinirea obiectivelor POIM prin obiectivele sale specifice", se arata in document.Investitia consta in realizarea urmatoarelor capacitati: suprafata construita / desfasurata la sol propusa: 8.000 mp; suprafata construita desfasurata propusa: 12.000 mp; regim de inaltime propus: 12,92 m; un sistem control de securitate pasageri si bagaje; sapte lifturi persoane si bagaje: 18 ghisee de check-in; cabine pen ...citeste mai departe despre " Aeroportul din Timisoara ar putea avea un terminal pentru plecarile externe. Guvernul dispus sa investeasca 184,5 milioane lei " pe Ziare.com