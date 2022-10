Oficial BNR, despre creșterea prețului pâinii: ”N-a mai fost niciodată atât de mare”. Cât vor mai continua scumpirile

Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, a declarat miercuri, 12 octombrie, ca actuala inflatie se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie.

"In linii mari, inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut. Pentru ca la produsele cele mai inflationiste, incepand cu combustibilul, cu tigarile, energia electrica, gazele si energia termica, practic, datele mari care incarca cresterea preturilor, vin din urma. Combustibilul, de pilda, in luna septembrie s-a ieftinit cu 0,40, gazele au ramas la 0, energia electrica, termica la 0...comparand cu luna anterioara", a spus Adrian Vasilescu pentru Agerpres.

El a mentionat ca inflatia in general este un fenomen care ne vine din trecut.

"Numai alimentele s-au scumpit in septembrie si e o noutate asta. Daca luam toate cele 21 de luni de inflatie, o sa vedem ca practic alimentele au fost intotdeauna sub marfurile nealimentare, pentru ca marfurile nealimentare au in componenta si energia electrica, si gazele, si energia termica, au in componenta combustibili si astea au dat inflatia in lunile din urma. Iar daca astazi gazele vin cu 0 si energia termica cu 0, iar combustibil cu minus, asta inseamna ca inflatia se alimenteaza practic din propriul trecut, ceea ce inseamna ca forta ei de crestere de aici incolo va fi mai mica", a declarat consultantul de strategie la BNR.

El a mentionat ca alimentele s-au scumpit si este important de retinut ca painea s-a scumpit foarte mult.

"Practic, avem la paine o crestere mare. 26% crestere la paine. N-a mai fost niciodata atat de mare si vine si cu o influenta a lunii septembrie, o influenta de peste 2 %. 2% este media optima pe un an si iata ca painea o atinge intr-o singura luna", a mai afirmat Adrian Vasilescu.

Intrebat la ce ar trebui sa ne asteptam in perioada urmatoare, el a declarat ca cifrele arata ca urmeaza o perioada de dezinflatie.

"Eu cred, dupa cum arata cifrele de astazi, ca trebuie sa ne asteptam la dezinflatie. O crestere a preturilor va continua, dar cu pasi din ce in ce mai mici. Asta este dezinflatia. Cifre de date astazi de Statistica arata ca inflatia, in punctele ei esentiale, incepe sa piarda din forta", a mai spus Adrian Vasilescu.

