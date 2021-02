Premierul anunta ca bugetul pe 2021 va fi adoptat in sedinta de Guvern de aceasta saptamana sau in cea viitoare. 65 de miliarde de lei, la sanatate, in 2020

"Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun sector daca nu vad aceste reforme.Astept sa vad reforme care vin, vom forta aceste reforme daca nu prind limitele din buget, dar este anul reformelor 2021. Daca nu facem acest lucru, vom continua sa aruncam bani buni in companii de stat care doar fac pierderi si vor castiga doar smecherii. Acest lucru ajunge, nu se va mai intampla in perioada urmatoare, banii se vor duce doar in companii care vor arata programe de reforma si vor arata ca vor veni pe profit. Daca nu avem asa ceva, acele companii nu vor mai exista", a transmis Citu.El a precizat ca nu o sa fie adoptat bugetul in sedinta de Guvern de marti, ci saptamana aceasta sau cea viitoare.65 de miliarde de lei in sanatatePremierul a mentionat ca trebuie vazuti cum au fost cheltuiti banii in sectorul public."Este momentul ca in sectorul public oamenii sa isi faca treaba pentru care au fost angajati, sa si-o faca bine. Nu trebuie sa ne uitam la o singura institutie, sa ne uitam la toate pentru a preveni in viitor.Pe mine ma intereseaza, sunt foarte multi bani care se duc, spre exemplu, in sectorul sanatate, 65 de miliarde aproape, anul trecut, trebuie sa vedem acesti bani cum au fost cheltuiti si daca au fost cheltuiti eficient, dar nu e vorba despre sanatate. Toate sectoarele. In sectorul public se duc foarte multi bani, numai pe cheltuieli de personal, sunt aproape 110 miliarde anul trecut, sa vedem daca acesti bani se duc si pe performanta", a explicat Florin Citu.El a afirmat ca este mai greu sa fie taiate cheltuielile, dar ca acest lucru trebuie sa se intample."Ministrii sa vina cu un plan de reducere de cheltuieli pentru acest buget. Le-am cerut acest lucru. Daca nu vin, vor fi reduse limitele si vom forta aceasta reforma prin buget. (...) E mai complicat sa reduci cheltuielile, e mai usor sa le cresti si pana intri intr-un minister nou exista o anumita rezistenta la a face reforme. Dar acesta este mandatul acestui Guvern, la a face reforme.2020 a fost anul in ca ...citeste mai departe despre " Premierul anunta ca bugetul pe 2021 va fi adoptat in sedinta de Guvern de aceasta saptamana sau in cea viitoare. 65 de miliarde de lei, la sanatate, in 2020 " pe Ziare.com