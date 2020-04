Acord final pe piata petrolului: OPEC, Rusia si alti producatori de petrol accepta o reducere record a productiei

Trump avertizase ca, in lipsa unui acord, va impune tarife pentru importurile de petrol si alte masuri.Toate astea - pe fondul pandemiei cu noul coronavirus si al unui "razboi al preturilor" intre Rusia si Arabia Saudita."Am ajuns la un acord istoric pentru reducerea productiei statelor membre ale OPEC+ (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol , Rusia si alti producatori de petrol) cu aproape 10 milioane de barili pe zi, incepand de la 1 mai", a precizat pe Twitter ministrul kuweitian al petrolului, Khaled al-Fadhel, potrivit AFP.Ministrul mexican al Energiei, Rocio Nahle, a anuntat la randul sau ca s-a ajuns la un acord privind o scadere a productiei cu 9,7 milioane de barili pe zi incepand din mai si le-a multumit membrilor OPEC pentru sustinerea acordata, a relatat Reuters.Ulterior, tarile participante vor relaxa treptat restrictiile de productie pe parcursul a doi ani, pana in 2022.OPEC+ a anuntat ca doreste ca si alti producatori de petrol din afara grupului, cum ar fi Statele Unite, Canada, Brazilia si Norvegia, sa reduca livrarile cu 5 milioane de barili pe zi, respectiv 5% din productia mondiala.Canada si Norvegia au semnalat disponibilitarea de a face acest lucru, iar Statele Unite, unde legislatia nu permite sa ia masuri de acest timp, a anuntat ca productia va scadea semnificativ in acest an, din cauza preturilor mici.Lovitura pandemieiPandemia de coronavirus a provocat un dezechilibru pe piata petroliera mondiala, unde oferta era deja excedentara, iar acum a ajuns la un nivel fara precedent, avand in vedere restrictiile de deplasare adoptate in intreaga lume pentru a evita propagarea virusului.Din cauza restrictiilor, cererea mondiala de petrol a scazut cu aproximativ 30 milioane barili pe zi sau aproximativ 30% din productia mondiala.OPEC, Rusia si alti producatori de petrol, regrupati in alianta OPEC+, si-au prezentat joi planurile pentru a-si reduce productia cu peste o cincime, insa au subliniat ca un acord final depinde de alaturarea Mexicului, care potrivit surselor considera ca efortul care i se solicita este excesiv comparativ cu alti producatori.Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, vineri, ca presedintele Trump s-a ofer ...citeste mai departe despre " Acord final pe piata petrolului: OPEC, Rusia si alti producatori de petrol accepta o reducere record a productiei " pe Ziare.com