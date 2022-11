Nou acord în coaliție privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie SURSE

Liderii coalitiei de guvernare au ajuns la un consens miercuri, 9 noiembrie, in ceea ce priveste plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, au precizat surse politice pentru News.ro.

Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si 0,80 lei/kWh.

De asemenea, pretul pentru tot ce depaseste 255 kW va fi maximum 1,3 lei. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, liberalii au insistat ca pretul sa ramana la 1 leu/kWh, nu la 1,3 lei/kWh, cum ar fi dorit PSD, au mai spus sursele citate.

Pentru marii consumatori, liderii coalitiei au agreat ca pretul sa fie 1,3 lei, cu TVA inclus.

Anterior intrunirii de miercuri a liderilor coalitiei, Marcel Ciolacu a declarat ca va exista o ordonanta de urgenta care va fi promovata de Guvern si care va reglementa circa 80% din piata si va exista un pret maximal, insa unul care nu va fi platit de catre toata lumea.

"E vorba de o ordonanta de urgenta pe care urmeaza sa o promoveze Guvernul cu modul de reglementare a aproximativ 80% din piata. Sa existe un pret maximal. Asta nu inseamna ca toata lumea va plati acel pret maximal. Raman in continuare cele 0,68 si 0,8, la IMM, industria alimentara si in Parlament vom veni cu amendamente pe Legea 119 cu cele promise servicii de utilitati publice, companii de apa, tramvaie, metrou. S-a uitat de biserici si toate cultele religioase care isi desfasoara legal activitatea pe teritoriul Romaniei. Cei care au probleme medicale si pe propria declaratie sa beneficieze, sunt aparatele de oxigen folosite, cazuri special sau familiile cu mai mult de trei copii, familii monoparentale care la fel, printr-o simpla declaratie sa intre aceste tarife reduse", a explicat Ciolacu. ...citeste mai departe despre "Nou acord in coalitie privind plafonarea si compensarea preturilor la energie SURSE " pe Ziare.com

