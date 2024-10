Actionarii BT Asigurari au finalizat prima etapa din procesul de majorare a capitalului social

Conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor BT Asigurari (A.G.A.) din 10 aprilie a.c., a fost finalizata prima etapa din operatiunea de majorare a capitalului social cu suma de 6.500.000 RON, crescand de la 20.000.000 RON la 26.500.000 RON. A doua etapa din acest proces este prevazuta sa aiba loc pana la data de 30 septembrie 2006, data la care capitalul social se va majora cu inca 10.000.000 RON, atingand nivelul de 36.500.000 RON.

In sedinta A.G.A. din luna aprilie 2006 a fost aprobata, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social cu suma de 16.500.000 RON, de la 20.000.000 RON la 36.500.000 RON, in crestere totala cu 82%. Aceasta majorare se efectueaza pe baza capitalizarii dividendelor obtinute in exercitiul financiar 2005 si a unui aport de capital din partea actionarilor. Aportul actionarilor se realizeaza proportional cu numarul de actiuni detinute, fapt care nu va determina schimbari in structura actionariatului.

In cei 12 ani de activitatea pe piata asigurarilor, actionarii BT Asigurari au inteles necesitatea fundamentala de capitalizare permanenta a companiei. Prin majorarile anuale de capital BT Asigurari si-a crescut sistematic puterea financiara si a reusit, in acest mod, sa isi asume in deplina siguranta riscuri diversificate, oferind certitudinea partenerilor si clientilor sai ca isi va indeplini intotdeauna corect obligatiile. Totodata prin aceasta noua majorare de capital BT Asigurari respecta normele in vigoare privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat.

Rezultatele aferente primelor cinci luni din anul 2006

Valoarea totala a primelor brute subscrise dupa cinci luni de activitate in anul 2006 a inregistrat o crestere de 268% fata de aceeasi perioada a anului 2005, ajungand la 72,3 milioane RON. Asigurarile generale detin 93,6% din totalul primelor brute subscrise, ajungand la valoarea de 67,7 milioane RON, cu o crestere de 264% fata de realizarile din primele cinci luni al anului 2005. Structura globala a portofoliului de asigurari generale, pentru aceasta perioada de referinta, include: asigurari RCA - 41,4%, asigurari auto (CASCO si Carte Verde) - 40,3%, asigurari pentru incendiu si calamitati - 7,5%, si alte asigurari generale - 10,8%.

Asigurarile de viata reprezinta 6,4% din totalul vanzarilor in primele cinci luni ale anului 2006, cu crestere de 343% fata de aceeasi perioada a anului 2005, atingand valoarea de 4,6 milioane RON.

Obiectivul de vanzari pentru anul 2006 prevede o valoare de 180 milioane RON a primelor brute subscrise, ceea ce reprezinta o crestere cu 75% comparativ cu rezultatele inregistrate la finalul anului 2005.

