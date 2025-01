Somajul a scazut pana la 6,6% in ianuarie 2013

Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut, in ianuarie 2013, cu 0,1% fata de luna anterioara, pana la 6,6%.

Astfel, in luna ianuarie 2013, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost estimata la 6,6%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de luna anterioara si cu 0,8 puncte procentuale fata de nivelul inregistrat in luna ianuarie 2012, informeaza, vineri, Institutul National de Statistica (INS).

Potrivit sursei citate, numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna ianuarie din anul curent, este de 660.000 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (671.000), cat si fata de aceeasi luna din anul precedent (729.000).

Pe de alta parte, rata somajului pentru barbati o depaseste cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile respective fiind 6,9% in cazul persoanelor de sex masculin si 6,2% in cazul celor de sex feminin.

In cazul persoanelor adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 5,2% pentru luna ianuarie 2013, din care 5,6% in cazul barbatilor si 4,7% in cel al femeilor.

De asemenea, numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezinta 72,3% din numarul total al somerilor estimat pentru luna ianuarie 2013.

Sursa datelor INS o constituie Cercetarea statistica asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO) care se realizeaza trimestrial, in conformitate cu Regulamentul Consiliului si Parlamentului European nr. 577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selective asupra fortei de munca in Comunitatea Europeana.

Somerii, conform definitiei internationale (BIM), sunt persoanele in varsta de 15-74 ani care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: nu au un loc de munca, sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani si s-au aflat in cautare activa a unui loc de munca, oricand in decursul ultimelor patru saptamani.

