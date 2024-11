Efectul domino al tarifelor comerciale impuse de Trump. Cât de mult ar putea scădea dobânda-cheie a Băncii Centrale Europene anul viitor

Câștigul electoral al lui Donald Trump pune analiștii europeni în situația de a se întreba cât de mult va trebui Banca Centrală Europeană (BCE) să reducă din nou costurile de împrumut, la niveluri destul de stimulative pentru a compensa amenințarea tarifelor comerciale preconizate de SUA. Estimarea bancherilor merge până la speculația unei valori de 1% la dobânda de politică monetară a BCE în 2026, pentru a stimula sectorul privat prin împrumuturi ieftine.

Economiștii de la ABN Amro și-au schimbat miercuri, 13 noiembrie, prognoza privind politica monetară a zonei euro, anticipând că principala rată a facilității de depozit – în prezent de 3,25% – va scădea la 1% la începutul anului 2026, comparativ cu o minimă anterioară prognozată de 1,5%. Măsurile lui Trump în domeniul comerțului vor afecta semnificativ creșterea economică și inflația economiei celor 20 de țări membre, au scris aceștia într-un raport.

Astfel de taxe ar putea chiar să readucă politica de dobândă zero, cunoscută sub numele de ZIRP, pe care BCE a abandonat-o în 2022, potrivit lui Davide Oneglia, economist la TS Lombard, relatează Bloomberg. „Dacă BCE ar fi forțată să reducă dobânzile sub pragul de 2% din cauza materializării unor riscuri semnificative, este neclar de ce ar reduce doar marginal sub acest nivel. De fapt, 1% ar fi probabil următoarea oprire, cu o probabilitate tot mai mare de revenire la ZIRP.”

Revenirea lui Trump la Casa Albă prevestește o eră protecționistă în politica SUA, mai ales prin angajamentul său de a impune tarife de 60% asupra Chinei și de 10%, până la 20%, asupra tuturor celorlalți parteneri economici. Miercuri, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a avertizat că astfel de măsuri riscă să afecteze grav economia Germaniei.

Când vor apărea vești noi despre rata dobânzilor-cheie. Amenințarea dobânzilor negative

Liderii BCE vor lua o decizie finală privind rata dobânzilor luna viitoare, o nouă reducere cu un sfert de punct procentual fiind considerată de investitori drept cel mai probabil rezultat.

Deși o relaxare suplimentară pare probabilă, oficialii rămân rezervați în privința ritmului și magnitudinii acesteia. Unii se tem deja de o scădere sub ținta inflației și o revenire la perioada de dinaintea pandemiei, când inflația era sub țintă, ceea ce a determinat BCE să reducă ratele dobânzilor la niveluri fără precedent, sub zero, în 2014, arată sursa citată. Alți economiști au început să reducă previziunile privind costurile de împrumut. Deutsche Bank și-a redus prognoza pentru rata terminală la 1,5%, de la 2,25%, considerând că intervalul principal pentru rata facilității de depozit va fi între 1% și 1,75%.

„Motivația, în parte, se referă la perspectiva tarifelor comerciale din partea noii administrații Trump și, în parte, la o performanță macroeconomică mai slabă și amenințarea emergentă a unei inflații sub țintă”, au scris aceștia într-un raport săptămâna trecută.

Analiștii Bloomberg Economics nu sunt însă atât de convinși că sunt probabile reduceri mai profunde ale ratelor dobânzilor. „Politicile lui Trump vor crea un compromis între creștere economică și inflație”, au scris economiștii Jamie Rush și Dan Hanson pe 8 noiembrie. „Având în vedere experiența recentă cu presiunile crescute asupra prețurilor, considerăm că factorii de decizie ar putea fi mai înclinați să se concentreze pe aceasta din urmă.”

În România, dobânda de politică monetară se află în prezent în marja de 6,5%, menținută în ultima ședință a Băncii Naționale a României (BNR). Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a declarat luni că scăderea viitoare a dobânzii-cheie este direct determinată de ritmul de descreștere al inflației, estimată până la finalul anului să ajungă aproape de 5%. În prezent, politicile restrictive ale UE au dus inflația europeană la 2,1%, în timp ce în Zona Euro a scăzut deja la 2%.

