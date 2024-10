Implementare finalizata cu succes a sistemului CLARVISION ERP

Compania Dypety a finalizat cu succes procesul de implementare a sistemului informatic Clarvision ERP. Implementarea a fost realizata de catre Transimart, firma partenera EBS.Compania Dypety din Moinesti - Bacau este una din principalele companii romanesti private care are ca obiect de activitate carosarea microbuzelor si productia de mijloace de transport (autobuze, microbuze). Managementul firmei a decis implementarea unei solutii informatice de gestiune pentru a creste eficienta si a optimiza procesele interne. Necesitatea realizarii acestui proiect a aparut ca urmare a dezvoltarii si extinderii activitatii companiei, de la carosari si transformari de microbuze la productia in serie de autocare pe sasiu MAN, cu denumirea comerciala de DYPARRO.

A"Inainte de implementarea sistemului informatic, pot spune ca gradul de integrare a activitatilor din intreprindere era destul de redus. Departamentele isi derulau activitatea in mod independent unul de celalalt, iar comunicarea era greoaie. Acum avem acces la analize precise referitoare la urmarirea productiei, situatia stocurilor si gradul de onorare a comenzilor-client, analize sintetice privind situatia clientilor, a vanzarilor, precum si calculatii de costuri. Prin urmare, sistemul Clarvision a corespuns cel mai bine cerintelor si asteptarilor noastre vizavi de un software ERP, iar multumita profesionalismului si experientei personalului din echipa de proiect TRANSIMART am reusit impreuna implementarea cu succes a sistemului la noi in companie.A" (Petre Balan - Manager General).

